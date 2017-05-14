Кузнецов и Орлов приняли участие в тренировке сборной России

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Игроки «Вашингтона» вышли на лёд вместе с вратарями, Артемием Панариным и Валерием Ничушкиным.



Следующий матч сборная России проведёт 15 мая с командой Латвией, начало — в 21:15 мск. Команда Олега Знарка выиграла все пять проведённых матчей на ЧМ-2017. Сборная Латвии одержала победы в трёх из пяти сыгранных матчей, проиграв командам Швеции (0:2) и США (3:5).