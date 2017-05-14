Даугавиньш: Главным для латвийцев будет матч ЧМ-2017 с немцами, а не с хоккеистами РФ

Сборная Латвии в понедельник проведет матч группового этапа чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая, против сборной России. Латвийцы с 9 очками после 5 игр занимают четвертое место в группе. Во вторник латвийские хоккеисты сыграют с немцами, которые немцы набрали 9 очков после 6 матчей и занимают пятое место. Сборная Латвии не выходила в четвертьфинал чемпионата мира с 2009 года.

«Приятно, что уже почти конец группового этапа, а мы продолжаем борьбу за плей-офф, потому что все последние годы к этому моменту мы уже теряли шансы. Сейчас для нас, понятно, самая важная игра будет с немцами, это главный матч, все там решится. Приятно, что у нас есть шансы на четвертьфинал, нужно будет собраться, мобилизоваться в игре с немцами», — сказал Даугавиньш.

«Что касается сборной России, вы сами знаете, что они — одни из фаворитов турнира, слабых сторон у них по большому счету нет, как сказал наш главный тренер. Там все игроки высокого уровня, плюс подъехали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов из НХЛ, так что нас ждет трудный матч», — добавил Даугавиньш.