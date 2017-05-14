Даугавиньш: Главным для латвийцев будет матч ЧМ-2017 с немцами, а не с хоккеистами РФ
КЕЛЬН, 14 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Матч против сборной Германии на чемпионате мира по хоккею важнее для сборной Латвии, чем предстоящая игра против россиян, заявил агентству «Р-Спорт» капитан латвийцев Каспарс Даугавиньш.
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Сборная Латвии в понедельник проведет матч группового этапа чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая, против сборной России. Латвийцы с 9 очками после 5 игр занимают четвертое место в группе. Во вторник латвийские хоккеисты сыграют с немцами, которые немцы набрали 9 очков после 6 матчей и занимают пятое место. Сборная Латвии не выходила в четвертьфинал чемпионата мира с 2009 года.
«Приятно, что уже почти конец группового этапа, а мы продолжаем борьбу за
«Что касается сборной России, вы сами знаете, что они — одни из фаворитов турнира, слабых сторон у них по большому счету нет, как сказал наш главный тренер. Там все игроки высокого уровня, плюс подъехали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов из НХЛ, так что нас ждет трудный матч», — добавил Даугавиньш.
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