Аболс: С Россией нельзя удаляться, в равных составах звено Шипачёва не идеально

«То, что мы три игры подряд проводили не с грандами, сказалось на месте сборной Латвии. У нас все здоровы, все сильнейшие сыграют с Россией. Силы нам надо поберечь, поэтому большинство игроков сегодня занимались в зале, на лёд не выходили. Предстоящие две игры важные, нам нужны очки. Россия — всегда фаворит, на любом турнире. Сэкономить силы перед игрой с Германией? Боб Хартли реалист и всё понимает. У немцев будет два дня отдыха, к ним подъехал Драйзайтль. Мы держим это в уме.



У нас будет та же тактика, что и в предыдущих играх: активно, агрессивно. Главное — не удаляться, у сборной России отличное большинство. Кучеров — очень креативный игрок, хороший турнир проводит. Звено Шипачёва хорошо в большинстве, но, как и сам Знарок говорит, в равных составах они не идеальны. Они юркие нападающие, и, пытаясь против них играть жёстко, надо постараться не попасть на фол. Кузнецов — серьёзное усиление для сборной России, центральный нападающий из НХЛ. Мне самому интересно, куда Знарок со своим штабом его определят. Даже на разминке здесь лёд был очень неважный. Может быть, температура неправильная стоит? Или влажность? Говорят, что в Кёльне худший лёд в немецкой лиге», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.