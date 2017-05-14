Третьяк: Ничушкин закроет меньшинство, в сборной не могут играть одни звёзды

«Заявка Ничушкина, а не Капризова? Это дело тренера, я не вхожу в тренерский состав. Ничушкин опытнее, он же и в НХЛ играл, в ЦСКА один из ведущих игроков. Решили, что на данный момент он один из тех, кто может закрыть меньшинство. Это тоже очень важно. Не могут играть одни звёзды, кому-то надо и обороняться. Вот взять Телегина. Он гоняет соперника, как мышей! Посмотрите, как он бегает. Не могу налюбоваться на него. Пять на четыре, а он как заводной. От него никто спастись не может, сколько же сил у Ивана.



Главный соперник сборной России на чемпионате мира? Мы всех уважаем. Посмотрите, с той же Данией был непростой матч. На всех нужно настраиваться», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.