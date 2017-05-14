Третьяк: Ничушкин закроет меньшинство, в сборной не могут играть одни звёзды
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о включении в состав национальной сборной нападающего Валерия Ничушкина.
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«Заявка Ничушкина, а не Капризова? Это дело тренера, я не вхожу в тренерский состав. Ничушкин опытнее, он же и в НХЛ играл, в ЦСКА один из ведущих игроков. Решили, что на данный момент он один из тех, кто может закрыть меньшинство. Это тоже очень важно. Не могут играть одни звёзды,
Главный соперник сборной России на чемпионате мира? Мы всех уважаем. Посмотрите, с той же Данией был непростой матч. На всех нужно настраиваться», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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