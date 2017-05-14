Средняя посещаемость матчей хоккейного ЧМ в Кельне 13,5 тыс. зрителей

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что чемпионат мира по хоккею 2017 года, проходящий с 5 по 21 мая, может зарегистрировать выдающийся зрительский интерес. В настоящий момент из 64 матчей турнира проведено 42 игры. Как сообщается в официальном пресс-релизе ИИХФ, на них пришла 431 тысяча зрителей. Из них 282 тысячи зрителей посетили матчи на арене LANXESS в Кельне, а 149 тысяч посетителей увидели игры присутствовали на «Accor Hotels Arena» в Париже.

В среднем посещаемость матчей в Кельне составляет почти 13,5 тысяч зрителей. В Париже зарегистрирована средняя посещаемость в 7,1 тысячу человек. Таким образом, Париж уже сейчас значительно превосходит показатели матчей в Санкт-Петербурге на чемпионате мира ИИХФ 2016 года.

Особенно примечательным был субботний день, 13 мая 2017 года. На три матча в эту дату (Латвия — США, Россия — Словакия, Германия — Италия) на арену LANXESS в Кельне пришли в общей сложности 55,239 тысяч человек. И это не считая специальных мероприятий, таких, как открытие игры IIHF Worlds на футбольной арене «Шальке». В дополнение к этому, Латвия и США собрали рекордную в современной истории чемпионатов мира аудиторию среди матчей, начавшихся в полдень по местному времени (17,936 тысяч зрителей).

— Продажа билетов до начала турнира дала нам основания надеяться на полномасштабную посещаемость игр сборной Германии, — отметил генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2017 Хеннер Зигфельд. — Но на самом деле мы превзошли все наши ожидания — это огромное количество поклонников из других стран-участниц, создающих фантастическую атмосферу в играх. Основываясь на текущей посещаемости, можно сказать, что наша первоначальная цель в 600 тысяч зрителей сейчас явно близка к достижению.

14 мая в Кельне пройдут матчи Словакия — США и Дания — Швеция, а в Париже — Франция — Чехия и Швейцария — Финляндия.