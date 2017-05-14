Средняя посещаемость матчей хоккейного ЧМ в Кельне 13,5 тыс. зрителей
ИИХФ подвела первые итоги посещаемости чемпионата мира-2017.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что чемпионат мира по хоккею 2017 года, проходящий с 5 по 21 мая, может зарегистрировать выдающийся зрительский интерес. В настоящий момент из 64 матчей турнира проведено 42 игры. Как сообщается в официальном
В среднем посещаемость матчей в Кельне составляет почти 13,5 тысяч зрителей. В Париже зарегистрирована средняя посещаемость в 7,1 тысячу человек. Таким образом, Париж уже сейчас значительно превосходит показатели матчей в
Особенно примечательным был субботний день, 13 мая 2017 года. На три матча в эту дату (Латвия — США, Россия — Словакия, Германия — Италия) на арену LANXESS в Кельне пришли в общей сложности 55,239 тысяч человек. И это не считая специальных мероприятий, таких, как открытие игры IIHF Worlds на футбольной арене «Шальке». В дополнение к этому, Латвия и США собрали рекордную в современной истории чемпионатов мира аудиторию среди матчей, начавшихся в полдень по местному времени (17,936 тысяч зрителей).
— Продажа билетов до начала турнира дала нам основания надеяться на полномасштабную посещаемость игр сборной Германии, — отметил генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2017 Хеннер Зигфельд. — Но на самом деле мы превзошли все наши ожидания — это огромное количество поклонников из других
14 мая в Кельне пройдут матчи Словакия — США и Дания — Швеция, а в Париже — Франция — Чехия и Швейцария — Финляндия.
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