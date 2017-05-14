Средняя посещаемость матчей хоккейного ЧМ в Кельне 13,5 тыс. зрителей

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29736167/
14 мая 2017, 15:54 | Известия.Ру

Средняя посещаемость матчей хоккейного ЧМ в Кельне 13,5 тыс. зрителей

ИИХФ подвела первые итоги посещаемости чемпионата мира-2017.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что чемпионат мира по хоккею 2017 года, проходящий с 5 по 21 мая, может зарегистрировать выдающийся зрительский интерес. В настоящий момент из 64 матчей турнира проведено 42 игры. Как сообщается в официальном пресс-релизе ИИХФ, на них пришла 431 тысяча зрителей. Из них 282 тысячи зрителей посетили матчи на арене LANXESS в Кельне, а 149 тысяч посетителей увидели игры присутствовали на «Accor Hotels Arena» в Париже.

В среднем посещаемость матчей в Кельне составляет почти 13,5 тысяч зрителей. В Париже зарегистрирована средняя посещаемость в 7,1 тысячу человек. Таким образом, Париж уже сейчас значительно превосходит показатели матчей в Санкт-Петербурге на чемпионате мира ИИХФ 2016 года.

Особенно примечательным был субботний день, 13 мая 2017 года. На три матча в эту дату (Латвия — США, Россия — Словакия, Германия — Италия) на арену LANXESS в Кельне пришли в общей сложности 55,239 тысяч человек. И это не считая специальных мероприятий, таких, как открытие игры IIHF Worlds на футбольной арене «Шальке». В дополнение к этому, Латвия и США собрали рекордную в современной истории чемпионатов мира аудиторию среди матчей, начавшихся в полдень по местному времени (17,936 тысяч зрителей).

— Продажа билетов до начала турнира дала нам основания надеяться на полномасштабную посещаемость игр сборной Германии, — отметил генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2017 Хеннер Зигфельд. — Но на самом деле мы превзошли все наши ожидания — это огромное количество поклонников из других стран-участниц, создающих фантастическую атмосферу в играх. Основываясь на текущей посещаемости, можно сказать, что наша первоначальная цель в 600 тысяч зрителей сейчас явно близка к достижению.

14 мая в Кельне пройдут матчи Словакия — США и Дания — Швеция, а в Париже — Франция — Чехия и Швейцария — Финляндия.
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