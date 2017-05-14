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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29735827/
14 мая 2017, 14:58 | Советский спорт

Канадский апсет пойдет ей на пользу — Алексей Андронов о хоккейном ЧМ

Проигрыш Канады Швейцарии — возможно, главная пока сенсация чемпионата мира, впрочем, в отличие от поражения Финляндии от Франции, на турнирное положение влияет она несильно.

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Скорее всего, канадцы просто оказались убаюканы своим комфортным лидерством и уверенным шествием по своему парижскому календарю. Со всех точек зрения, это поражение случилось для них очень вовремя — у команды Джона Купера теперь не будет ощущения собственной непогрешимости. Скорее всего, первое место Канада не упустит, зато теперь будет помнить, что 2:0 по ходу матча — еще не гарантия ничего.

Российская сборная продолжает свое победоносное шествие по групповому турниру. Игра с Словакией, пожалуй, получилась образцовой, наиболее приближенной к идеалу — из всего того, что мы увидели на кельнском льду. Судьба первого места в группе, как это ни парадоксально — еще не решена, сборная США продолжает оставаться на дистанции одной победы, и 16-го мая придется постараться для того, чтобы оставить первую строчку за собой.

После 5-ти сыгранных туров в чемпионате начала вырисовываться настоящая турнирная интрига. Сколько бы не рассуждали болельщики о предсказуемости турнира, о том, что групповая стадия для фаворитов, по сути, является разминкой перед плей-офф — не у всех сборных, по умолчанию считающих себя участником плей-офф все идет хорошо. Удивительно, но проблема с попаданием в главный раунд турнира — может возникнуть у сборной Финляндии, которой теперь нужно выигрывать один из двух оставшихся матчей: против Швейцарии и Канады. Как мне кажется, финны все-таки смогут собраться, и несмотря на отсутсвие яркой игры — в плей-офф попадут. И с большой вероятностью станут в ¼ финала соперниками сборной России. История последних встреч с Финляндией — для нас не очень радостная. Но в этот раз, по-моему, класс сборных несравним, и Россия вполне готова к тому, чтобы обыграть Финляндию.

В нашей группе расписание турнира и вовсе обещает досрочный финал — Германия и Латвия будут решать вопрос о выходе в плей-офф в очной встрече. Немцы сумели укрепить состав вылетевшим из Кубка Стэнли Леоном Драйзайтлем, и уже в первой игре форвард «Эдмонтон Ойлерз» отметился голевой передачей. Учитывая совершенно безумную поддержку Германии ее болельщиками — латвийцам в матче за выход в плей-офф будет невероятно трудно.

Жесткая критика Александром Лукашенко сборной Белоруссии возымела свое действие. Впрочем, если бы Белоруссия испытала проблемы в игре с Словенией — это означало бы, что у команды Дэйва Льюиса действительно серьезные проблемы. Теперь Белоруссия может не беспокоиться относительно сохранения места в элитном дивизионе, а в игре с Норвегией может и устроить небольшую сенсацию (поможет это прежде всего Финляндии).

Сегодня на чемпионате мира ожидается одна из главных премьер — вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист приехал на турнир, чтобы с пятой попытки попробовать примерить-таки на себя золотую медаль. Олимпийский чемпион Турина-2006 встречается в сборной с своим братом-близнецом Джоелем. Вместе в одной сборной они в последний раз играли в 2001-м еще по юношам. Поскольку Кубок Стэнли Хенрику так и не покорился, чемпионат мира становится для него главным турниром прямо сейчас. А шведскую сборную это укрепляют в статусе одного из главных фаворитов чемпионата мира.
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