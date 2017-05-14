Канадский апсет пойдет ей на пользу — Алексей Андронов о хоккейном ЧМ
Проигрыш Канады Швейцарии — возможно, главная пока сенсация чемпионата мира, впрочем, в отличие от поражения Финляндии от Франции, на турнирное положение влияет она несильно.
Скорее всего, канадцы просто оказались убаюканы своим комфортным лидерством и уверенным шествием по своему парижскому календарю. Со всех точек зрения, это поражение случилось для них очень вовремя — у команды Джона Купера теперь не будет ощущения собственной непогрешимости. Скорее всего, первое место Канада не упустит, зато теперь будет помнить, что 2:0 по ходу матча — еще не гарантия ничего.
Российская сборная продолжает свое победоносное шествие по групповому турниру. Игра с Словакией, пожалуй, получилась образцовой, наиболее приближенной к идеалу — из всего того, что мы увидели на кельнском льду. Судьба первого места в группе, как это ни парадоксально — еще не решена, сборная США продолжает оставаться на дистанции одной победы, и 16-го мая придется постараться для того, чтобы оставить первую строчку за собой.
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Жесткая критика Александром Лукашенко сборной Белоруссии возымела свое действие. Впрочем, если бы Белоруссия испытала проблемы в игре с Словенией — это означало бы, что у команды Дэйва Льюиса действительно серьезные проблемы. Теперь Белоруссия может не беспокоиться относительно сохранения места в элитном дивизионе, а в игре с Норвегией может и устроить небольшую сенсацию (поможет это прежде всего Финляндии).
Сегодня на чемпионате мира ожидается одна из главных премьер — вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист приехал на турнир, чтобы с пятой попытки попробовать
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