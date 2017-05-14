Скорее всего, канадцы просто оказались убаюканы своим комфортным лидерством и уверенным шествием по своему парижскому календарю. Со всех точек зрения, это поражение случилось для них очень вовремя — у команды Джона Купера теперь не будет ощущения собственной непогрешимости. Скорее всего, первое место Канада не упустит, зато теперь будет помнить, что 2:0 по ходу матча — еще не гарантия ничего.

Российская сборная продолжает свое победоносное шествие по групповому турниру. Игра с Словакией, пожалуй, получилась образцовой, наиболее приближенной к идеалу — из всего того, что мы увидели на кельнском льду. Судьба первого места в группе, как это ни парадоксально — еще не решена, сборная США продолжает оставаться на дистанции одной победы, и 16-го мая придется постараться для того, чтобы оставить первую строчку за собой.

После 5-ти сыгранных туров в чемпионате начала вырисовываться настоящая турнирная интрига. Сколько бы не рассуждали болельщики о предсказуемости турнира, о том, что групповая стадия для фаворитов, по сути, является разминкой перед плей-офф — не у всех сборных, по умолчанию считающих себя участником плей-офф все идет хорошо. Удивительно, но проблема с попаданием в главный раунд турнира — может возникнуть у сборной Финляндии, которой теперь нужно выигрывать один из двух оставшихся матчей: против Швейцарии и Канады. Как мне кажется, финны все-таки смогут собраться, и несмотря на отсутсвие яркой игры — в плей-офф попадут. И с большой вероятностью станут в ¼ финала соперниками сборной России. История последних встреч с Финляндией — для нас не очень радостная. Но в этот раз, по-моему, класс сборных несравним, и Россия вполне готова к тому, чтобы обыграть Финляндию.

В нашей группе расписание турнира и вовсе обещает досрочный финал — Германия и Латвия будут решать вопрос о выходе в плей-офф в очной встрече. Немцы сумели укрепить состав вылетевшим из Кубка Стэнли Леоном Драйзайтлем, и уже в первой игре форвард «Эдмонтон Ойлерз» отметился голевой передачей. Учитывая совершенно безумную поддержку Германии ее болельщиками — латвийцам в матче за выход в плей-офф будет невероятно трудно.

Жесткая критика Александром Лукашенко сборной Белоруссии возымела свое действие. Впрочем, если бы Белоруссия испытала проблемы в игре с Словенией — это означало бы, что у команды Дэйва Льюиса действительно серьезные проблемы. Теперь Белоруссия может не беспокоиться относительно сохранения места в элитном дивизионе, а в игре с Норвегией может и устроить небольшую сенсацию (поможет это прежде всего Финляндии).