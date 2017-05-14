Ждать ли новой сенсации от Франции?

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ГРУППА А.

СЛОВАКИЯ — США (17.15).

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент отдела хоккея.

Прогноз — 1:5. Вслед за россиянами подопечными Цигера займутся «звездно-полосатые». Словаки попадут под очередной каток претендента на медали.

Михаил ЗИСЛИС, корреспондент отдела хоккея.

Прогноз — 2:5. Даже играя в полноги, американцы обязаны побеждать беззвездную сборную Словакии. У Здено Цигера и его парней на фоне грозного соперника нет ни единого шанса.

ДАНИЯ — ШВЕЦИЯ (21.15).

Прогноз Белоусова — 0:4. Западный сосед — не соперник шведской сборной на этом чемпионате. Усиленные Никласом Бэкстремом и Хенриком Лундквистом, «Тре Крунур» без труда сокрушат датчан.

Прогноз Зислиса — 1:5. С приездом Хенрика Лундквиста и Никласа Бэкстрема за соперников «Тре Крунур» становится страшновато. Нынешней сборной Дании в предстоящем матче предстоит решить всего одну задачу — пропустить как можно меньше.

ГРУППА В.

ФРАНЦИЯ — ЧЕХИЯ (17.15).

Прогноз Белоусова — 2:3. При всех подвигах французской команде все ещё отчаянно требуются очки для выхода в плей-офф. «Трехцветные» будут биться до конца, но крепкие чехи не позволят хозяевам сотворить очередную сенсацию.

Прогноз Зислиса — 1:4. Пора бы хозяевам и честь знать. При всем к ним уважении сенсации в матче быть не должно, если только кто-то из французских вратарей — Юэ или Арди — не выдаст очередную игру жизни.

ШВЕЙЦАРИЯ — ФИНЛЯНДИЯ (21.15).

Прогноз Белоусова — 1:3. Швейцарцы выложились во вчерашней схватке с лидером. Заряженные победой парни Фишера будут сопротивляться, однако более свежие финны одолеют их в концовке.

Прогноз Зислиса — 1:3. Если финнам не побеждать сейчас, то потом может быть поздно. В последний игровой день предварительного раунда им предстоит провести матч с Канадой.