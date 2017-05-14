Ждать ли новой сенсации от Франции?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29735659/
14 мая 2017, 14:27 | Спорт-Экспресс

Ждать ли новой сенсации от Франции?

Журналисты «СЭ» дают свои прогнозы на матчи десятого игрового дня чемпионата мира.

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ГРУППА А.

СЛОВАКИЯ — США (17.15).

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент отдела хоккея.

Прогноз — 1:5. Вслед за россиянами подопечными Цигера займутся «звездно-полосатые». Словаки попадут под очередной каток претендента на медали.

Михаил ЗИСЛИС, корреспондент отдела хоккея.

Прогноз — 2:5. Даже играя в полноги, американцы обязаны побеждать беззвездную сборную Словакии. У Здено Цигера и его парней на фоне грозного соперника нет ни единого шанса.

ДАНИЯ — ШВЕЦИЯ (21.15).

Прогноз Белоусова — 0:4. Западный сосед — не соперник шведской сборной на этом чемпионате. Усиленные Никласом Бэкстремом и Хенриком Лундквистом, «Тре Крунур» без труда сокрушат датчан.

Прогноз Зислиса — 1:5. С приездом Хенрика Лундквиста и Никласа Бэкстрема за соперников «Тре Крунур» становится страшновато. Нынешней сборной Дании в предстоящем матче предстоит решить всего одну задачу — пропустить как можно меньше.

ГРУППА В.

ФРАНЦИЯ — ЧЕХИЯ (17.15).

Прогноз Белоусова — 2:3. При всех подвигах французской команде все ещё отчаянно требуются очки для выхода в плей-офф. «Трехцветные» будут биться до конца, но крепкие чехи не позволят хозяевам сотворить очередную сенсацию.

Прогноз Зислиса — 1:4. Пора бы хозяевам и честь знать. При всем к ним уважении сенсации в матче быть не должно, если только кто-то из французских вратарей — Юэ или Арди — не выдаст очередную игру жизни.

ШВЕЙЦАРИЯ — ФИНЛЯНДИЯ (21.15).

Прогноз Белоусова — 1:3. Швейцарцы выложились во вчерашней схватке с лидером. Заряженные победой парни Фишера будут сопротивляться, однако более свежие финны одолеют их в концовке.

Прогноз Зислиса — 1:3. Если финнам не побеждать сейчас, то потом может быть поздно. В последний игровой день предварительного раунда им предстоит провести матч с Канадой.
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