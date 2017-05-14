Пашков: Вратарь Василевский обрел уверенность и должен играть в матчах ЧМ по хоккею

Россияне в субботу в Кельне во встрече группового этапа разгромили словаков со счетом 6:0, одержав пятую победу подряд и с 14 очками занимают первое место в группе А. Следующим соперником россиян в понедельник, также в Кельне, будет сборная Латвии, с 9 баллами находящаяся на четвертой позиции.

«Сборная России вчера провела хороший матч, команда все время атаковала, причем делала это разнообразно, — сказал в телефонном разговоре Пашков. — А говоря о Василевском, я считаю, что с каждым проведенным матче он прибавляет и, прежде всего, в уверенности. Хороший класс игры у него есть и он его сохраняет, но очень важно чувствовать себя уверенно во время игры. Он играет хорошо. В группе нам осталось провести две игры — ясно, что в матче с американцами ему надо играть обязательно. Как и, видимо, со сборной Латвии».

Собеседник агентства считает, что встреча с латвийцами будет непростой для россиян.

«Это тоже будет неприятный матч — латвийцы больше играют в политику, чем в хоккей, — продолжил специалист. — Поэтому нашей команде будет нелегко и у наших тренеров нет другого выхода. Придется ставить на обе игры Василевского: потому что те матчи, в которых мог сыграть Илья Сорокин, без потери у него уверенности в себе, уже прошли. И эти матчи будут напряженные, и игры в финальной серии. Поэтому я думаю, что Василевскому надо терпеть до конца. Посмотрим, сколько у него окажется сил».