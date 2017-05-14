Эксперт: Хоккеистам Орлову и Кузнецову будет тяжело привыкнуть к размеру площадок на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29735652/
14 мая 2017, 14:25 | ТАСС

Эксперт: Хоккеистам Орлову и Кузнецову будет тяжело привыкнуть к размеру площадок на ЧМ

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игрокам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Дмитрию Орлову и Евгению Кузнецову, которые прибыли в расположение сборной России для участия в чемпионате мира, понадобится время для того, чтобы привыкнуть к другому размеру игровых площадок. Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер Владимир Плющев.

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Кузнецов и Орлов прилетели в Германию, где проходит турнир, 13 мая. Игроки освободились для участия в чемпионате мира после того, как «Вашингтон» в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ уступил «Питтсбургу» со счетом 3−4.

«Десант есть десант, это два игрока, которые по своему уровню мастерства в состоянии помочь команде. Другой вопрос, какое место найдет им тренер, с кем они будут играть, насколько они будут им соответствовать. Тем более что площадки для них непривычные, ведь с большой коробки на маленькую переходить легче, чем наоборот, поэтому понадобится определенное количество времени», — заявил Плющев.

В субботу российские хоккеисты обыграли команду Словакии со счетом 6:0. «Чего-то нового в игре сборной в этих пяти встречах видно не было, команда достаточно ровная и играет в том же ключе, в котором выступала в Евротуре. Думаю, что со словаками был один из лучших матчей на турнире, потому что сборная по движению и организованности выглядела достаточно убедительно и не оставила шансов сопернику, а предыдущие игры комментировать сложно, потому что слишком разный класс между нашей командой и пройденными соперниками. Основные матчи, конечно, впереди», — отметил эксперт.

«Игра со сборной США покажет уровень готовности перед плей-офф»

В заключительной встрече группового этапа сборная России 16 мая сыграет с командой США. «С американцами будет показательный матч, он будет носить принципиальный характер и перед плей-офф поможет оценить свои силы и силы ключевых соперников. США показали очень интересный хоккей, это достаточно интересный и амбициозный соперник», — поделился мнением Плющев.

Помимо Андрея Василевского, который защищал ворота сборной во всех пяти играх группового этапа, в заявке национальной команды находятся еще два вратаря — Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. «Радует вратарская линия. Наверное, в матче с итальянцами (сборная России одержала победу со счетом 10:1 — Прим. ТАСС) можно было бы сделать рокировку, хотя мы не знаем всей кухни. Наверняка были разговоры тренеров с Василевским, возможно, он попросил его побольше нагрузить», — отметил собеседник ТАСС.

После пяти игр сборная России набрала 14 очков и лидирует в группе А. В следующем матче российская команда 15 мая сыграет со сборной Латвии.
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