Плющев: Россияне в матче со словаками провели одну из лучших игр на ЧМ по хоккею

Россияне в субботу в Кельне во встрече группового этапа разгромили словаков со счетом 6:0, одержав пятую победу подряд и с 14 очками занимают первое место в группе А. Следующим соперником россиян в понедельник, также в Кельне, будет сборная Латвии, с 9 баллами находящаяся на четвертой позиции.

«Вчерашняя игра была одной из лучших на чемпионате мира в исполнении нашей команды, — сказал по телефону Плющев. — Было хорошее движение, желание, настрой на победу, и ребята в целом выполнили те, установки, которые им давали тренеры. Идеальной игры никогда не бывает, и тренеры всегда могут внести какие-то коррективы и усовершенствовать игру. Тем более, что сейчас вливаются в команду два новых игрока (выступающие в клубах НХЛ нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов), и поэтому, наверное, какие-то изменения в сочетании пятерок должны произойти».

Собеседник агентства затруднился предсказать, в какой из троек нападения будет играть Кузнецов. «Ситуация достаточно пикантная. Евгений — игрок сильный, своеобразный. Естественно, ему нужны и соответствующие партнеры, и место, и время, чтобы он себя реализовал», — подчеркнул эксперт.

Специалист отметил, что сборная России должна «проходить достаточно спокойно» команду Латвии.