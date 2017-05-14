Плющев: Россияне в матче со словаками провели одну из лучших игр на ЧМ по хоккею
МОСКВА, 14 мая —
Р-Спорт, Олег Богатов. Хоккеисты сборной России показали одну из лучших по качеству игр в матче с командой Словакии на предварительной стадии чемпионата мира, проходящего в Германии и Франции, заявил агентству «Р-Спорт» экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Россияне в субботу в Кельне во встрече группового этапа разгромили словаков со счетом 6:0, одержав пятую победу подряд и с 14 очками занимают первое место в группе А. Следующим соперником россиян в понедельник, также в Кельне, будет сборная Латвии, с 9 баллами находящаяся на четвертой позиции.
«Вчерашняя игра была одной из лучших на чемпионате мира в исполнении нашей команды, — сказал по телефону Плющев. — Было хорошее движение, желание, настрой на победу, и ребята в целом выполнили те, установки, которые им давали тренеры. Идеальной игры никогда не бывает, и тренеры всегда могут внести
Собеседник агентства затруднился предсказать, в какой из троек нападения будет играть Кузнецов. «Ситуация достаточно пикантная. Евгений — игрок сильный, своеобразный. Естественно, ему нужны и соответствующие партнеры, и место, и время, чтобы он себя реализовал», — подчеркнул эксперт.
Специалист отметил, что сборная России должна «проходить достаточно спокойно» команду Латвии.
«Сборная Латвии в основном собрана, процентов на 90, из игроков, которые играют в рижском “Динамо”, — добавил Плющев. — А команда далеко не блестяще выступает в КХЛ. Конечно,
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