Бекстрём провёл первую тренировку в составе сборной Швеции на ЧМ-2017
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём провёл первую тренировку в составе национальной сборной Швеции на чемпионате мира.
Столичная команда Национальной хоккейной лиги уступила «Питтсбург Пингвинз» в серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли, и Бекстрём отбыл в шведскую сборную. Также команду усилил голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист.
В 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нападающий набрал 86 (23+63) очков. В
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