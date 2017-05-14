Сборная Беларуси ещё не обезопасила себя от вылета из элитного дивизиона ЧМ
Победа над командой Словении (5:2) не гарантировала сборной Беларуси место в элитном дивизионе на следующем чемпионате мира.
Команда Дэйва Льюиса уже не опустится в группе B ниже седьмого места, однако оно при определённых обстоятельствах может не спасти от вылета. От понижения в классе защищена сборная Дании, которая будет хозяйкой ЧМ-2018. Согласно регламенту, если датчане займут последнее место в группе A, то элиту покинут восьмая команда группы B, а также худшая из сборных, занявших седьмые места. Сравнивать их будут по следующим показателям:
1) количество очков;.
2) разница шайб;.
3) количество заброшенных шайб;.
4) номер посева перед ЧМ-2017.
Датчане, которым предстоит сыграть со шведами и итальянцами, еще могут оказаться на последнем месте в группе A. Сборной Беларуси осталось провести матч с командой Норвегии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter