Сборная Беларуси ещё не обезопасила себя от вылета из элитного дивизиона ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда Дэйва Льюиса уже не опустится в группе B ниже седьмого места, однако оно при определённых обстоятельствах может не спасти от вылета. От понижения в классе защищена сборная Дании, которая будет хозяйкой ЧМ-2018. Согласно регламенту, если датчане займут последнее место в группе A, то элиту покинут восьмая команда группы B, а также худшая из сборных, занявших седьмые места. Сравнивать их будут по следующим показателям:

1) количество очков;.

2) разница шайб;.

3) количество заброшенных шайб;.

4) номер посева перед ЧМ-2017.

Датчане, которым предстоит сыграть со шведами и итальянцами, еще могут оказаться на последнем месте в группе A. Сборной Беларуси осталось провести матч с командой Норвегии.