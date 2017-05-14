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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29735176/
14 мая 2017, 13:07 | Чемпионат.com

«Россия показывает живой хоккей, как в советские времена». Эксперты — о ЧМ

С кем играть Кузнецову, кто может помешать России выиграть группу, почему выбрали Ничушкина, а не Капризова — мнение экспертов.

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Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев, двукратный обладатель Кубка Гагарина, и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, а также заслуженный тренер России Юрий Новиков обсуждают оставшиеся матчи сборной России на групповом этапе чемпионата мира, дебют Валерия Ничушкина на первенствах планеты и роль Евгения Кузнецова в тактических построениях команды Знарка.

— Что может помешать сборной России выиграть первое место в группе А?

Гулявцев: По такой игре, которую команда сейчас показывает, ей ничего не должно помешать. В принципе, соперники, которые у нас остались, — а это Латвия и Америка, — крутые. Латвия будет кусаться, но я думаю, что класс у сборной России повыше.

Бадюков: Теоретически нам может помешать поражение от американцев. С ними ещё надо справиться, это будет самая тяжёлая проверка за последнее время. Это очень сложный соперник, они могут продемонстрировать хороший, быстрый хоккей и использовать свои моменты. Это основной соперник нашей сборной на данный момент. Со шведами уже сыграли, и там была упорная игра, могли победить и те, и другие. С американцами будет то же самое.

Новиков: С одной стороны, нам может помешать соперник, а с другой — мы должны быть лучше соперника, чтобы он нам не помешал. Наша команда показывает хороший, искренний, живой хоккей, который напоминает лучшие советские времена. Сборная демонстрирует те лучшие качества, от которых мы в своё время ушли. Сейчас мы поняли, что хоккей может быть только один. Сокращение площадок может превратить наш хоккей в американский футбол.

— Валерий Ничушкин занял последнее место в заявке сборной России. В данный момент он больше необходим сборной, чем Кирилл Капризов?

Гулявцев: Я думаю, что Капризов — индивидуально сильный, забивной и техничный игрок. А Валера более силовой форвард. Ему удаётся продавить, силовую борьбу создать. Наверно, этот выбор правильный. Тем более к нам сейчас приехал Кузнецов, это тоже форвард пробивного плана. Так что, я думаю, выбор правильный.

Бадюков: Капризов — атакующий форвард. Это созидатель, человек, который действует в большинстве и на пятачке. Вакантные места для таких игроков сейчас в сборной заняты. Ничушкин, как сказал сам Знарок, высокий и длиннорукий, он может выполнять больший объём работы. Поэтому его, наверное, и привлекли в сборную. Первая игра со словаками для него была больше втягивающей, у него давно не было матчей. Любимов больше подошёл бы для игры в меньшинстве, но, видимо, Ничушкин лучше смотрится в контратаках.

Новиков: Вообще, решать и выбирать сложно в любой ситуации. Капризов — это игрок другого плана, более хитростный, а Ничушкин более силовой. Тренеры сделали выбор в его пользу, здесь нам нечего обсуждать. Они отвечают за результат.

— Евгений Кузнецов компенсирует потерю Сергея Мозякина? Кто бы мог сыграть в тройке с Кузнецовым?

Гулявцев: Евгений — индивидуально сильный и разноплановый игрок. Он может сыграть и в центре, и с краю. Ему под силу занять любую позицию. Кузнецов — игровик, поэтому он в любых связках может смотреться прилично.

Бадюков: Кузнецов, насколько я знаю, будет играть в центре, а Ткачёв — на фланге. Он универсальный игрок. Конечно же, Кузнецов — это усиление для нашей сборной, тот игрок, которого не хватало звену Ткачёва. С ним будет очень хороший переход из обороны в атаку, быстрая контратака. Звено Ткачёва вместе с Мозякиным, Барабановым и Плотниковым больше играло в позиционных атаках. Кузнецов — форвард атакующего плана, он хорошо среднюю зону пробегает. Плюс его будут в большинстве по полной программе использовать, в «Вашингтоне» он постоянно в спецбригаде выходит.

Новиков: Я бы сказал, что мы уже не узнаем уровень игры Мозякина на чемпионате мира. Мы уже отмечали качества Кузнецова, я думаю, что он принесёт пользу, сомнений в этом нет. Здесь надо отметить другое. Играет команда, и играет неплохо. И надеяться на то, что приедет Кузнецов, всё перевернёт и «зажжёт», неправильно. Это просто усиление состава, но не более того. Один, два, пять человек в хоккее не выигрывают. Тренеры должны проводить такую линию, что вот приехал Кузнецов — спасибо ему, но у нас есть команда, и всё зависит от каждого из нас.
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