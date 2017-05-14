Капризова не пустил в сборную Овечкин! Колонка Юрия Цыбанева

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29734925/
14 мая 2017, 12:24 | Советский спорт

Капризова не пустил в сборную Овечкин! Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» — о запасах Олега Знарка впрок на плей-офф.

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© РИА "Новости"

Цифры бьют по мозгам. Если исключить третий период с Германией, когда наши бойцы заметно заскучали, то итальянцев, немцев, датчан и словаков сборная России убрала с совокупным счетом 24 — 1. До таких показателей даже сборная Союза времен ее тотального доминирования не всякий раз могла дотянуться. И уж тем более сравнимыми результатами не могут похвастаться другие участники текущего чемпионата. Наши конкуренты, пока еще виртуальные.

Еще предстоит разобраться, что сие означает. Неужели наша команда, с довольно скромным, если по именам, составом, наладила столь мощную игру? Грешным делом даже желаешь ей, покуда не наступил плей-офф, испытать какое-то затруднение, попасть хоть в небольшой переплет. А то ведь так много счастья в одни руки не дают обычно….

Пока же штабу Олега Знарка пришлось поломать головы над тем, что бы тут еще усилить. И, главное, кем.

Бригада Шипачева с прежних времен увеличилась на одну штатную единицу. Захочет Знарок — выпустит сюда Панарина. Захочет — Гусева. А то и обоих на большинство. Богато! Но если вспомнить предыдущие ЧМ и Кубок мира — про это звено, унаследовавшее лучшие советские комбинационные ценности, известно не только не то, что оно может взаимодействовать «на чуйке». Мы, увы, и то проходили, что тройку Шипачева особо тщательный соперник способен закрыть наглухо.

И вот при таком возможном повороте событий у нас должна эффективно сработать другая версия атаки. Чем располагаем? Есть энергетическое звено цеэсковского происхождения. Но рассчитывать именно на его решающий вклад будет самонадеянно, пожалуй. Есть голевых дел мастер Кучеров. В ключевые моменты должен сказать свое слово. Подоспел Кузнецов. Умеющий сделать атаку сам. Надо надеяться, что не растерял в перелете свои игровые фишки, что с Женей прежде иногда случалось.

Вроде бы в распоряжении Знарка полный спектр атакующих возможностей. Но — не хватало, что называется, силовой составляющей. А Овечкин, помимо снайперского навыка, обычно привносил и грубую хоккейную силу. И теперь после его самоотвода наш штаб, возможно, ощутил некоторую недостачу этой самой силы. Потому и заявил не Капризова, близкого по своей хоккейной натуре к Кузнецову, а Ничушкина. Этот может продавить-проломить в решающий момент — если представить, что все прочие наши версии атаки соперник сумеет нейтрализовать.

Иными словами: если б в сборную прибыл Овечкин, а Кузнецов по какой-то причине взял бы самоотвод, то в составе, можно допустить, появился бы Капризов. А так — до лучших для Кирилла времен. Посмотреть-то на него страсть как хотелось.
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