Капризова не пустил в сборную Овечкин! Колонка Юрия Цыбанева
Обозреватель «Советского спорта» — о запасах Олега Знарка впрок на
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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Цифры бьют по мозгам. Если исключить третий период с Германией, когда наши бойцы заметно заскучали, то итальянцев, немцев, датчан и словаков сборная России убрала с совокупным счетом 24 — 1. До таких показателей даже сборная Союза времен ее тотального доминирования не всякий раз могла дотянуться. И уж тем более сравнимыми результатами не могут похвастаться другие участники текущего чемпионата. Наши конкуренты, пока еще виртуальные.
Еще предстоит разобраться, что сие означает. Неужели наша команда, с довольно скромным, если по именам, составом, наладила столь мощную игру? Грешным делом даже желаешь ей, покуда не наступил
Пока же штабу Олега Знарка пришлось поломать головы над тем, что бы тут еще усилить. И, главное, кем.
Бригада Шипачева с прежних времен увеличилась на одну штатную единицу. Захочет Знарок — выпустит сюда Панарина. Захочет — Гусева. А то и обоих на большинство. Богато! Но если вспомнить предыдущие ЧМ и Кубок мира — про это звено, унаследовавшее лучшие советские комбинационные ценности, известно не только не то, что оно может взаимодействовать «на чуйке». Мы, увы, и то проходили, что тройку Шипачева особо тщательный соперник способен закрыть наглухо.
И вот при таком возможном повороте событий у нас должна эффективно сработать другая версия атаки. Чем располагаем? Есть энергетическое звено цеэсковского происхождения. Но рассчитывать именно на его решающий вклад будет самонадеянно, пожалуй. Есть голевых дел мастер Кучеров. В ключевые моменты должен сказать свое слово. Подоспел Кузнецов. Умеющий сделать атаку сам. Надо надеяться, что не растерял в перелете свои игровые фишки, что с Женей прежде иногда случалось.
Вроде бы в распоряжении Знарка полный спектр атакующих возможностей. Но — не хватало, что называется, силовой составляющей. А Овечкин, помимо снайперского навыка, обычно привносил и грубую хоккейную силу. И теперь после его самоотвода наш штаб, возможно, ощутил некоторую недостачу этой самой силы. Потому и заявил не Капризова, близкого по своей хоккейной натуре к Кузнецову, а Ничушкина. Этот может
Иными словами: если б в сборную прибыл Овечкин, а Кузнецов по
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