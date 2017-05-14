Квартальнов: Хоккеисты ЦСКА в сборной России показали высокий уровень готовности к ЧМ

Андронов, дебютировавший на мировом первенстве, забил по голу в первых двух матчах и отдал передачу. Заброшенной шайбой и передачей отметились Телегин и Киселевич. Во встрече со словаками дебютировал на чемпионате мира и форвард ЦСКА Валерий Ничушкин.

«Я, кажется, еще в том году говорил, что многие ребята из ЦСКА могут играть в такой хоккей, в который играют здесь. В матчах сборных немного другие скорости, и многие наши ребята к ним готовы, поэтому это никакой не сюрприз, — сказал Квартальнов. — Они просто готовы играть в хоккей на таком уровне, довольно спокойно справляются со всем этим и комфортно здесь себя чувствуют. Это касается и Андронова, и Телегина, такой же вопрос мне задавали в прошлом году и про Любимова, рад, что и Ничушкин уже получил свой шанс».

Со сборной России также находился еще один армеец Андрей Светлаков, но он не попал в итоговую заявку.

«У Светлакова все впереди: сейчас не получилось, в следующий раз получится, главное для него — не останавливаться. Как я уже говорил, год для него выдался серьезным: он весь сезон прошел со сборной, во всех турнирах участвовал. Так что ему не надо расстраиваться: надо смотреть только вперед и попадать в национальную команду, тем более что следующий год будет очень интересный, олимпийский», — отметил он.

«В НХЛ есть потребность в наших мастеровитых игроках»

В это межсезонье в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) уехал ряд молодых игроков: нападающий Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси»), защитники Виктор Антипин («Баффало»), Алексей Береглазов («Рейнджерс»), Андрей Миронов («Колорадо»). По мнению Квартальнова, их отъезд в НХЛ связан с тем, что молодежь активно привлекается в сборную России.

«Тренеры прокатывают очень много молодежи в сборной, поэтому люди начинают расти. В НХЛ есть потребность, голод на мастеровитых игроков, и их сразу забирают. Хорошо, что ребята развиваются, но они уезжают и нам приходится готовить на их место в Континентальной хоккейной лиге других», — подчеркнул он.