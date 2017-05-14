Гусев влился в концерты шипачёвцев. Оценки сборной России

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29734312/
14 мая 2017, 10:40 | Чемпионат.com

Гусев влился в концерты шипачёвцев. Оценки сборной России

Звено Шипачёва давало очередной концерт, Василевский снова не пропустил, а Миронов забивал, но «пожарил» — в оценках сборной России.

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Сборная России без Артемия Панарина и выбывшего до конца чемпионата мира Сергея Мозякина разгромила Словакию со счётом 6:0. По три очка набрали Евгений Дадонов и Вадим Шипачёв. Мы оценили действия каждого игрока российской команды.

Вратарь

Андрей Василевский — 7,0.

Второй сухой матч говорит сам за себя: Василевский в полном порядке. Он не даёт повода не только для критики, но и для выхода Сорокина в одной из ближайших игр. Если Андрея и отправят на лавку, то только из соображений отдыха и восстановления перед решающей стадией турнира. Со словаками ему пришлось непросто во втором периоде, когда соперник перебросал сборную России. Тогда же Василевский откровенно выручил при игре в меньшинстве. Андрей защищал ворота даже шлемом.

Защитники

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков — 7,0.

Сыграли просто, уверенно и полезно. Защитник «Локомотива» не только открыл счёт своим голам на чемпионате мира, откликнувшись на передачу Шипачёва, но и заработал «+3» — лучший показатель полезности среди всех защитников сборной России. Киселевич, на удивление, сыграл чуть скромнее. Богдан, забивавший датчанам, словно уступил дорогу Гаврикову и больше сосредоточился на разрушении.

Виктор Антипин — Антон Белов — 6,5.

Звену Шипачёва эта пара помогала как могла, и раз сборная России выиграла, а питерская тройка организовала три шайбы — претензий к ним быть не может. Правда, очков ни тот ни другой не набрали. В обороне Антипин с Беловым сыграли в целом надёжно, а мелкие помарки магнитогорца несущественны.

Иван Проворов — Андрей Миронов- 6,0.

Вот ведь парадокс: Миронов забросил шайбу в ворота словаков, которая стала для него первой за сборную России, но его игра скорее разочаровывает. Большинство моментов у ворот Василевского возникали, когда на льду была именно эта пара. Миронов «пожарил» при игре в своей зоне, передерживая шайбу, да и позиционно был неидеален.

Артём Зуб — 6,5.

Похоже, Александр Барабанов не шутил, когда говорил, что из мировых звёзд конкуренцию Владимиру Путину, который недавно забросил шесть шайб в одном матче, может составить Артём Зуб. По части завершения моментов молодому защитнику СКА, конечно, есть куда расти, но в подыгрыше он один из лучших. Отдать первый пас, обыграться с нападающим — всё очень и очень недурно. Так и не скажешь, что для хабаровчанина это первый чемпионат мира.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников- 7,0.

Звено, которое до этого воспринималось первым только номинально, сыграло так, что им не должно быть стыдно за появление в стартовом составе. После того как к Телегину и Андронову добавился Плотников, эта тройка стала ещё более силовой, что только пошло им на пользу. Эти ребята делали свою работу и даже больше, поддушивая словаков. Где-то Плотников шайбу подержит, повозив её в углах, где-то Телегин большинство для нашей команды заработает. Свой гол наш чекинг-лайн провёл в свойственном им стиле: Телегин грамотно поработал на пятаке.

Никита Гусев — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов — 8,0.

Стоило Гусеву вернуться к своим партнёрам по СКА, как у дебютанта чемпионата мира пошла игра. От той тени Гусева, что была в первых матчах, не осталось и следа. Здесь, в звене Шипачёва, он вполне органичен в роли плеймейкера. Особенно за передачи его должен благодарить Дадонов. Хочешь — прострел на пятак в равных составах, хочешь — пас из-за ворот в большинстве. Это тот случай, когда ты можешь досконально знать, как играют эти трое, но всё равно ничего не в силах с этим поделать. Могли забить и больше, но ограничились организацией трёх шайб в ворота словаков.

Владислав Наместников — Никита Кучеров — 6,5.

Два форварда «Тампы» на матч со Словакией остались без партнёра. Микротравма Артемия Панарина привела к тому, что поочерёдно со связкой Наместников — Кучеров выходили разные форварды. Забить им удалось в момент, когда на льду был Ничушкин: Валерий отвлекал внимание вратаря и защитников, а Кучеров чётко сработал на пятаке. В остальном же сыграли не так ярко, как могут. Даже несмотря на семь бросков, которые Наместников и Кучеров нанесли на двоих. С возвращением Панарина впору ожидать, что это звено прибавит.

Валерий Ничушкин — Владимир Ткачёв — Александр Барабанов — 6,0.

Это сочетание было четвёртым не только номинально, но и фактически. Нападающие из этой тройки блуждали по звеньям, Ничушкин с трудом вкатывался после долгого простоя, а Ткачёва тренерский штаб даже перевёл в третьем периоде на фланг — очевидно, с прицелом на следующий матч, когда к сборной присоединятся Кузнецов и Орлов. Провели на льду меньше всего времени и какого-то цельного впечатления не произвели.
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