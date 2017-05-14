Контракт нападающего с «Магниткой» истек 30 апреля. Финн провел в магнитогорском клубе последние три с половиной сезона, дважды становился обладателем Кубка Гагарина (в 2014 и 2016 годах). С 2008 по 2011 год Осала играл в системе клубов «Вашингтон» и «Каролина», в НХЛ провел три матча. В настоящее время он находится в расположении сборной Финляндии, которая выступает на чемпионате мира в Кельне и Париже.

«Пока ничего не могу сказать относительно своего будущего кроме того, что рассматриваю только два варианта продолжения карьеры — НХЛ и “Магнитка”. Решать буду после турнира. Мне было бы интересно еще раз попробовать свои силы в Северной Америке», — сообщил Осала.