Купер: Обид на Кучерова после интервью нет, хоккеист хочет лучшего для «Тампы»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29733960/
14 мая 2017, 9:34 | Р-Спорт

Купер: Обид на Кучерова после интервью нет, хоккеист хочет лучшего для «Тампы»

ПАРИЖ, 14 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Главный тренер клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» и сборной Канады на чемпионате мира 2017 года Джон Купер заявил агентству «Р-Спорт», что не держит обиды на российского форварда «молний» Никиту Кучерова за слова об одноклубниках, сказанные в недавнем интервью.

В конце апреля Кучеров в интервью российским СМИ заявил, что некоторые игроки «Тампы» «засиделись в команде», перестали работать, получив свои деньги, и не выкладывались на льду по ходу сезона. «Тампа» не вышла в плей-офф. Кучеров стал вторым снайпером и пятым бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 85 (40+45) очков в 74 матчах.

«Я прочитал интервью Кучерова целиком, могу объяснить его слова только эмоциями. Все мы были расстроены тем, что не попали в плей-офф, хотя с этим сезоном связывали большие ожидания. Тем не менее, я не увидел ничего криминального в словах Кучерова, нет никаких обид, я вообще уже забыл про то интервью. Просто Кучеров по-настоящему командный игрок, он хочет сделать “Тампу” и своих партнеров лучше. Могу заверить вас, что Никиту очень любят в команде», — сказал Купер.

«Просто такие элитные таланты (как Кучеров) нередко видят игру на несколько шагов вперед, читают игру на другом уровне, не как большинство хоккеистов. Никите стоит помнить об этом, учитывать это. Кучеров провел отличный год, он прогрессирует с каждым годом, его статистика в сезоне говорит сама за себя», — добавил собеседник агентства.
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