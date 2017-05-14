Купер: Обид на Кучерова после интервью нет, хоккеист хочет лучшего для «Тампы»
ПАРИЖ, 14 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Главный тренер клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» и сборной Канады на чемпионате мира 2017 года Джон Купер заявил агентству «Р-Спорт», что не держит обиды на российского форварда «молний» Никиту Кучерова за слова об одноклубниках, сказанные в недавнем интервью.
В конце апреля Кучеров в интервью российским СМИ заявил, что некоторые игроки «Тампы» «засиделись в команде», перестали работать, получив свои деньги, и не выкладывались на льду по ходу сезона. «Тампа» не вышла в
«Я прочитал интервью Кучерова целиком, могу объяснить его слова только эмоциями. Все мы были расстроены тем, что не попали в
«Просто такие элитные таланты (как Кучеров) нередко видят игру на несколько шагов вперед, читают игру на другом уровне, не как большинство хоккеистов. Никите стоит помнить об этом, учитывать это. Кучеров провел отличный год, он прогрессирует с каждым годом, его статистика в сезоне говорит сама за себя», — добавил собеседник агентства.
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