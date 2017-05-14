Купер: Обид на Кучерова после интервью нет, хоккеист хочет лучшего для «Тампы»

В конце апреля Кучеров в интервью российским СМИ заявил, что некоторые игроки «Тампы» «засиделись в команде», перестали работать, получив свои деньги, и не выкладывались на льду по ходу сезона. «Тампа» не вышла в плей-офф. Кучеров стал вторым снайпером и пятым бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 85 (40+45) очков в 74 матчах.

«Я прочитал интервью Кучерова целиком, могу объяснить его слова только эмоциями. Все мы были расстроены тем, что не попали в плей-офф, хотя с этим сезоном связывали большие ожидания. Тем не менее, я не увидел ничего криминального в словах Кучерова, нет никаких обид, я вообще уже забыл про то интервью. Просто Кучеров по-настоящему командный игрок, он хочет сделать “Тампу” и своих партнеров лучше. Могу заверить вас, что Никиту очень любят в команде», — сказал Купер.

«Просто такие элитные таланты (как Кучеров) нередко видят игру на несколько шагов вперед, читают игру на другом уровне, не как большинство хоккеистов. Никите стоит помнить об этом, учитывать это. Кучеров провел отличный год, он прогрессирует с каждым годом, его статистика в сезоне говорит сама за себя», — добавил собеседник агентства.