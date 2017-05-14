Глава оргкомитета ЧМ: лёд в Кёльне отличный, просто кто-то льёт на него жидкость
Президент немецкого хоккейного союза и глава оргкомитета немецкой части чемпионата мира — 2017 Франц Райндль заявил, что качество льда на кёльнской «Ланксесс-Арене» во время матчей чемпионата мира является отличным, а проблемы возникают только в матчах команды Словакии.
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«С качеством льда на арене в Кельне всё в порядке, работники и заливочные машины работают хорошо. Проблемы происходили только на матчах команды Словакии, в других играх всё в порядке. Дело не во льде, а в
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