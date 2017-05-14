Глава оргкомитета ЧМ: лёд в Кёльне отличный, просто кто-то льёт на него жидкость

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«С качеством льда на арене в Кельне всё в порядке, работники и заливочные машины работают хорошо. Проблемы происходили только на матчах команды Словакии, в других играх всё в порядке. Дело не во льде, а в чём-то другом. На лёд попадают посторонние субстанции. Я повторюсь, что дело не в качестве льда — оно отличное. Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены», — приводит слова Райндля ТАСС.