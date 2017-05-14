Конечны: Швейцария не сдавалась, а канадцы отошли от своей игры

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Канадцы забросили две быстрые шайбы, но швейцарцы отыгрались в третьем периоде и одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

«Они никогда не сдавались. Мы немного отошли от своей игры, нам надо было больше шайб доставлять к воротам соперника. Мы должны были показать лучшую игру, но предоставили сопернику возможности, которыми он воспользовался», — приводятся слова Конечны на официальном сайте турнира.