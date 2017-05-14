Конечны: Швейцария не сдавалась, а канадцы отошли от своей игры
Нападающий сборной Канады Трэвис Конечны поделился впечатлениями от матча со Швейцарией на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года.
Канадцы забросили две быстрые шайбы, но швейцарцы отыгрались в третьем периоде и одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
«Они никогда не сдавались. Мы немного отошли от своей игры, нам надо было больше шайб доставлять к воротам соперника. Мы должны были показать лучшую игру, но предоставили сопернику возможности, которыми он воспользовался», — приводятся слова Конечны на официальном сайте турнира.
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