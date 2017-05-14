Расклады ЧМ-2017. Как России занять первое место в группе?
«СЭ» анализирует оставшиеся матчи группового турнира чемпионата мира-2017 и пытается найти ответы на главные интриги последних трех дней первого этапа турнира.
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АМЕРИКА БЫЛА БЛИЗКА К ПРОВАЛУ.
Любопытный, пусть уже и невозможный факт: в случае победы Латвии над США (а прибалтийская сборная вела в счете 2:0, 3:1 и имела хорошие шансы забить при 3:3) американская команда была бы очень близка к непопаданию в
Тогда перед двумя последними играми у Латвии было бы 12 очков, США — 9, Германии (у нее осталась одна встреча) — 9. И при нескольких весьма вероятных вариантах развития событий (победа Германии над Латвией, победа США над Словакией, поражение Латвии от России) американцам кровь из носу надо было бы брать очки в последней встрече с нашей командой. Иначе у трех сборных (Латвия, Германия, США) становилось бы 12 баллов, а худшей в тройке оказывались бы представители Нового Света, проигравшие два очных матча.
КАК РОССИИ ЗАНЯТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО В ГРУППЕ?
Но перейдем от уже невозможных раскладов к реальным. Сейчас положение лидирующей четверки в группе А такое:
Россия — 14 (5) (соперники — Латвия и США).
США — 12 (5) (Словакия и Россия).
Швеция — 10 (5) (Дания и Словакия).
Латвия — 9 (5) (Россия и Германия).
Россия в случае побед в двух оставшихся матчах становится недосягаемой для соперников, занимая первое место в группе. Существуют варианты, при которых россиянам хватит и одной виктории. Так, представим ситуацию, в которой конкуренты выигрывают все оставшиеся матчи, что создает расклад:
Швеция — 16 (7), США — 15 (6), Россия — 14 (5), Латвия — 12 (6).
Чтобы обойти Швецию (хватит, кстати, и равенства — мы выиграли очную встречу), России надо набрать два очка (победа в ОТ/буллиты или два поражения в ОТ/буллиты). А если мы хотим занять в группе А именно первое место, матч с США станет ключевым, так как в случае победы над Латвией расклад перед очной встречей станет таким:
Россия — 17 (6), Швеция — 16 (7), США — 15 (6).
Победа США в основное время — и мы откатываемся на второе место. Берем хотя бы очко — и занимаем верхнюю строчку в таблице.
Очевидно, что судьба четвертой путевки в
КАНАДА — ПОБЕДИТЕЛЬ ГРУППЫ В
В группе В творится настоящий ад. Серьезно, такого обилия раскладов и вариантов за три дня до конца первого этапа вспомнить довольно тяжело. Судите сами, таблица (забудем про аутсайдеров — Белоруссию и Словению) выглядит так:
Канада — 13 (5), Швейцария — 11 (5), Чехия — 10 (5), Финляндия — 9 (5), Норвегия — 8 (5), Франция — 7 (5).
Нет сомнений только в одном: Канада
Канада — 16 (6) (Финляндия).
Швейцария — 11 (5) (Финляндия, Чехия).
Норвегия — 11 (7).
Чехия — 10 (5) (Франция, Швейцария).
Франция — 10 (6) (Чехия).
Финляндия — 9 (5) (Швейцария, Канада).
КТО ОКАЖЕТСЯ ЛИШНИМ?
Итак, для разбора у нас остались четыре матча:
Франция — Чехия, Чехия — Швейцария, Финляндия — Швейцария, Финляндия — Канада.
Кто же является аутсайдером гонки за
Для Норвегии поражение Канады от Швейцарии оказалось весьма неожиданным сюрпризом. И теперь «викингам» нужно надеяться только на удачу: чтобы попасть в
«Подарок» от канадцев вряд ли обрадовал хозяев чемпионата. Теперь в случае поражения от чехов в основное время они автоматически лишаются шансов на
Однако не менее завидное положение у финнов, которые на турнире пока выглядят весьма плачевно. В их победу над Канадой поверить можно с большим трудом — действующие чемпионы наверняка соберутся после сегодняшней неудачи и не позволят себе еще одну осечку на групповом этапе. Остается у Суоми Швейцария — с которой тоже шутки плохи.
Поэтому ничуть не удивлюсь, если в
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