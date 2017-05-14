Расклады ЧМ-2017. Как России занять первое место в группе?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
США
тв
Группа B
17:15 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29732761/
14 мая 2017, 0:48 | Спорт-Экспресс

Расклады ЧМ-2017. Как России занять первое место в группе?

«СЭ» анализирует оставшиеся матчи группового турнира чемпионата мира-2017 и пытается найти ответы на главные интриги последних трех дней первого этапа турнира.

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АМЕРИКА БЫЛА БЛИЗКА К ПРОВАЛУ.

Любопытный, пусть уже и невозможный факт: в случае победы Латвии над США (а прибалтийская сборная вела в счете 2:0, 3:1 и имела хорошие шансы забить при 3:3) американская команда была бы очень близка к непопаданию в плей-офф.

Тогда перед двумя последними играми у Латвии было бы 12 очков, США — 9, Германии (у нее осталась одна встреча) — 9. И при нескольких весьма вероятных вариантах развития событий (победа Германии над Латвией, победа США над Словакией, поражение Латвии от России) американцам кровь из носу надо было бы брать очки в последней встрече с нашей командой. Иначе у трех сборных (Латвия, Германия, США) становилось бы 12 баллов, а худшей в тройке оказывались бы представители Нового Света, проигравшие два очных матча.

КАК РОССИИ ЗАНЯТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО В ГРУППЕ?

Но перейдем от уже невозможных раскладов к реальным. Сейчас положение лидирующей четверки в группе А такое:

Россия — 14 (5) (соперники — Латвия и США).

США — 12 (5) (Словакия и Россия).

Швеция — 10 (5) (Дания и Словакия).

Латвия — 9 (5) (Россия и Германия).

Россия в случае побед в двух оставшихся матчах становится недосягаемой для соперников, занимая первое место в группе. Существуют варианты, при которых россиянам хватит и одной виктории. Так, представим ситуацию, в которой конкуренты выигрывают все оставшиеся матчи, что создает расклад:

Швеция — 16 (7), США — 15 (6), Россия — 14 (5), Латвия — 12 (6).

Чтобы обойти Швецию (хватит, кстати, и равенства — мы выиграли очную встречу), России надо набрать два очка (победа в ОТ/буллиты или два поражения в ОТ/буллиты). А если мы хотим занять в группе А именно первое место, матч с США станет ключевым, так как в случае победы над Латвией расклад перед очной встречей станет таким:

Россия — 17 (6), Швеция — 16 (7), США — 15 (6).

Победа США в основное время — и мы откатываемся на второе место. Берем хотя бы очко — и занимаем верхнюю строчку в таблице.

Очевидно, что судьба четвертой путевки в плей-офф от группы А решится в матче во вторник между Латвией и Германией, причем если команда Боба Хартли не наберет очков с Россией, то расклад будет предельно понятен — победитель «матча жизни» выходит в четвертьфинал, проигравший — вылетает.

КАНАДА — ПОБЕДИТЕЛЬ ГРУППЫ В

В группе В творится настоящий ад. Серьезно, такого обилия раскладов и вариантов за три дня до конца первого этапа вспомнить довольно тяжело. Судите сами, таблица (забудем про аутсайдеров — Белоруссию и Словению) выглядит так:

Канада — 13 (5), Швейцария — 11 (5), Чехия — 10 (5), Финляндия — 9 (5), Норвегия — 8 (5), Франция — 7 (5).

Нет сомнений только в одном: Канада все-таки выиграет группу В. Смело предположим (без подобного не обойтись, иначе число вариантов достигнет нескольких сотен), что «Кленовые листья» выиграют у норвежцев, скандинавы обыграют совсем слабых на этом турнире белорусов, а французы — словенцев. Тогда в борьбе за 1−4 места виртуальная таблица обретет следующий вид:

Канада — 16 (6) (Финляндия).

Швейцария — 11 (5) (Финляндия, Чехия).

Норвегия — 11 (7).

Чехия — 10 (5) (Франция, Швейцария).

Франция — 10 (6) (Чехия).

Финляндия — 9 (5) (Швейцария, Канада).

КТО ОКАЖЕТСЯ ЛИШНИМ?

Итак, для разбора у нас остались четыре матча:

Франция — Чехия, Чехия — Швейцария, Финляндия — Швейцария, Финляндия — Канада.

Кто же является аутсайдером гонки за плей-офф?

Для Норвегии поражение Канады от Швейцарии оказалось весьма неожиданным сюрпризом. И теперь «викингам» нужно надеяться только на удачу: чтобы попасть в плей-офф, им необходимо, чтобы Финляндия проиграла и Швейцарии и Канаде, а Франция — Чехии (либо, чтобы чехи уступили и французам, и швейцарцам). Вероятно ли такое совпадение? Как ни странно, вполне себе вероятно.

«Подарок» от канадцев вряд ли обрадовал хозяев чемпионата. Теперь в случае поражения от чехов в основное время они автоматически лишаются шансов на плей-офф. А команда Йозефа Яндача смотрится в Париже очень неплохо, показывая хорошую игру — пусть и со слабой реализацией моментов.

Однако не менее завидное положение у финнов, которые на турнире пока выглядят весьма плачевно. В их победу над Канадой поверить можно с большим трудом — действующие чемпионы наверняка соберутся после сегодняшней неудачи и не позволят себе еще одну осечку на групповом этапе. Остается у Суоми Швейцария — с которой тоже шутки плохи.

Поэтому ничуть не удивлюсь, если в плей-офф не попадут Франция … и Финляндия, а Норвегия таки останется на четвертом месте и может стать соперником сборной России по четвертьфиналу, если наша команда выиграет группу А.
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