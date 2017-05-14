Штурм: Перерыв должен помочь немецким хоккеистам подготовиться к матчу ЧМ с латвийцами
КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двухдневный перерыв должен помочь сборной Германии по хоккею перед заключительным матчем предварительного этапа с командой Латвии на чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер немецкой сборной Марко Штурм.
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В субботу сборная Германии обыграла команду Италии (4:1) в своем предпоследнем матче предварительного этапа в группе А. Хозяева занимают пятое место и в последнем матче встретятся с идущими на четвертом месте латвийцами.
«Мы были разочарованы вчерашним поражением от датчан, но рады, что смогли вернуться в борьбу за выход в
В матче приняли участие прибывшие накануне игроки клубов Национальной хоккейной лиги — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и вратарь «Вашингтона» Филипп Грубауэр, который остался в запасе. «Грубауэр прилетел только сегодня, поэтому решили оставить его в запасе. Завтра он отдельно поработает с тренером вратарей, сам он сказал, что готов, уже успел отдохнуть», — отметил Штурм.
Матч Германия — Латвия пройдет 16 мая.
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