Наставник сборной Италии заявил, что впервые разочарован игрой своих хоккеистов на ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной Италии Штефан Майр впервые остался разочарован игрой своих подопечных на чемпионате мира по хоккею. Об этом он сообщил журналистам после матча с командой Германии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу сборная Германии со счетом 4:1 обыграла команду Италии в матче группы А, в которой также выступает команда России. Итальянцы проиграли все пять матчей на турнире.
«Хотелось бы поздравить немецкую команду с заслуженной победой, впервые я разочарован своей командой. Мы играли, чтобы не проиграть, а не чтобы выиграть. Может быть, у нас слишком много ребят, которые не верят в успех. В других играх против Словакии и Латвии мы сражались, сегодня я этого не увидел», — сказал Майр.
«Я ожидал большего. Может быть, на нашу молодую команду повлияли болельщики. Мы могли изменить игру, но поставили себя в позицию проигравших еще до начала встречи», — добавил австрийский специалист.
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|13 Мая, 21:15
|Зрители 18712
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Стефан Майр
|Марко Штурм
|Андреас Бернард
|Данни Аус ден Биркен
|1-й период
|Кристиан Эрхофф (Л. Драйзайтль)
|03:34
|04:21
|Микеле Маркетти (С. Костнер, С. Маркетти)
|16:42
|Александр Эггер
|Маттиас Плахта (Д. Зайденберг, Д. Кахун)
|18:16
|2-й период
|Янник Зайденберг (Ф. Хердлер)
|22:46
|Доминик Кахун (Я. Зайденберг)
|26:00
|Деннис Зайденберг
|31:07
|Деннис Зайденберг
|31:07
|3-й период
|Маркус Кинк
|46:20
|Давид Вольф
|51:22
|51:33
|Томас Ларкин
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол