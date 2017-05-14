О’Райлли: В третьем периоде Швейцария нас перебегала, а мы просто наблюдали

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«В третьем периоде мы просто наблюдали за игрой. Соперник проделал хорошую работу, двигался, хорошо взаимодействовал. Они нас перебегали. Мы потеряли потеряли нужный настрой, перестали выкладываться и выигрывать единоборства. Они перехватили инициативу, трибуны их поддерживали. К сожалению, мы проиграли, но это станет для нас хорошим уроком. Турнир не закончен, нам надо собраться и показать лучшую игру в следующем матче.

Когда мы повели в две шайбы, план на игру оставался прежним. Мы хорошо разыгрывали шайбу, действовали на хорошей скорости, но первый гол соперника немного сказался на нас, — цитирует О’Райлли TSN.