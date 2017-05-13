Сборная Канады проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Канады уступила команде Швейцарии со счетом 2:3 в овертайме матча группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.
В составе сборной Канады шайбы забросили Райан О’Райлли (5-я минута), Митчелл Марнер (7). У швейцарцев отличились Фабрис Херцог (47), Венсан Праплан (50). Решающую шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Херцог.
Сборная Канады лидирует в группе B, матчи которой проходят в Париже, с 13 очками. Команда Швейцарии занимает второе место с 11 очками. В этой группе также выступают сборные Чехии, Финляндии, Норвегии, Франции, Белоруссии, Словении, в плей офф выйдут четыре лучшие команды.
Следующий матч сборная Швейцарии проведет 14 мая против команды Финляндии. Сборная Канады встретится с командой Норвегии 15 мая.
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|13 Мая, 21:15
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Джон Купер
|Патрик Фишер
Вратари
|Кэлвин Пикар
|Йонас Хиллер 06:28 (Л. Дженони 06:28)
|1-й период
|Денис Холленштайн
|03:51
|04:22
|Райан О`Райлли (М. Марнер, К. Парэйко)
|06:28
|Митчелл Марнер (К. Ли, Т. Конекны)
|15:35
|Джейсон Димерс
|Рето Шеппи
|19:01
|2-й период
|28:36
|Митчелл Марнер
|3-й период
|44:54
|Майкл Матесон
|Фабрис Эрцог (В. Праплан, Т. Рихард)
|46:37
|Венсан Праплан (Д. Холленштайн)
|49:44
|Дин Кукан
|56:02
|57:40
|Натан Маккиннон
|Овертайм
|Фабрис Эрцог (А. Амбюль)
|63:40
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол