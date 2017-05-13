Сборная Германии победила итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

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В составе победителей шайбы забросили Кристиан Эрхофф (4-я минута), Маттиас Плахта (19), Янник Зайденберг (23) и Доминик Кагун (27). У итальянцев отличился Мишель Маркетти (5).