Сборная Германии победила итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Германии одержали победу над командой Италии со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Кельне.
В составе победителей шайбы забросили Кристиан Эрхофф (4-я минута), Маттиас Плахта (19), Янник Зайденберг (23) и Доминик Кагун (27). У итальянцев отличился Мишель Маркетти (5).
Сборная Германии с девятью очками идет на пятом месте в группе А. Итальянцы с одним очком в активе занимают восьмую строчку. В
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Главные тренеры
|Стефан Майр
|Марко Штурм
Вратари
|Андреас Бернард
|Данни Аус ден Биркен
|1-й период
|Кристиан Эрхофф (Л. Драйзайтль)
|03:34
|04:21
|Микеле Маркетти (С. Костнер, С. Маркетти)
|16:42
|Александр Эггер
|Маттиас Плахта (Д. Зайденберг, Д. Кахун)
|18:16
|2-й период
|Янник Зайденберг (Ф. Хердлер)
|22:46
|Доминик Кахун (Я. Зайденберг)
|26:00
|Деннис Зайденберг
|31:07
|Деннис Зайденберг
|31:07
|3-й период
|Маркус Кинк
|46:20
|Давид Вольф
|51:22
|51:33
|Томас Ларкин
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол