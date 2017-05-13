Микуш: Словакам надо благодарить Гудачека, что россияне не забили ещё больше
Защитник сборной Словакии Юрай Микуш прокомментировал разгромное поражение от России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года и поблагодарил своего вратаря Юлиуса Гудачека.
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Встреча завершилась со счётом 0:6.
«Результат отражает то, что происходило на льду. Мы можем только поблагодарить Юлиуса Гудачека, что они не забили ещё больше. Несмотря на то что россияне забили три лёгких гола, они упустили ещё много моментов. У них очень качественная атака», — приводит слова Микуша Sport Aktuality.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 18591
|Групповой этап: Группа A
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Главные тренеры
|Олег Знарок
|Здено Цигер
Вратари
|Андрей Василевский
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|01:12
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|09:20
|Богдан Киселевич
|Либор Гудачек
|12:40
|13:32
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|19:19
|Андрей Миронов
|2-й период
|22:53
|Никита Кучеров (Б. Киселевич, В. Ткачев)
|28:08
|Иван Телегин
|32:50
|Иван Телегин (Арт. Зуб, С. Плотников)
|Томаш Зиго
|37:51
|3-й период
|Мартин Гернат
|40:33
|Петер Тршка
|45:24
|55:47
|Владислав Гавриков (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|58:31
|Владислав Наместников
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол