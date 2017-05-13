Микуш: Словакам надо благодарить Гудачека, что россияне не забили ещё больше

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Встреча завершилась со счётом 0:6.

«Результат отражает то, что происходило на льду. Мы можем только поблагодарить Юлиуса Гудачека, что они не забили ещё больше. Несмотря на то что россияне забили три лёгких гола, они упустили ещё много моментов. У них очень качественная атака», — приводит слова Микуша Sport Aktuality.