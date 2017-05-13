Рачковский: У Беларуси переходный период, но все три сборные играют в элите

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«Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Всем, кто по-настоящему переживал за ребят и поддерживал их. Наверное, наша общая вера и зажгла этот огонь в ребятах. Вчера нам немного не повезло, но сегодняшний результат доказал, что команда наконец сняла какие-то оковы неуверенности.

Большое спасибо ребятам, которые играют в сборной. Многие из них без контрактов. Но они играют за страну, даже рискуя получить травму, пропустить сезон.