Райндл: Оргкомитет ЧМ-2017 не понимает, что происходит со льдом «Ланксесс Арены»
Организационный комитет чемпионата мира по хоккею не понимает, что происходит со льдом на «Ланксесс Арене» в Кельне во время матчей турнира, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации хоккея Германии, глава оргкомитета ЧМ-2017 Франц Райндл.
Сборная РФ в субботу разгромила команду Словакии в матче группового этапа ЧМ-2017 со счетом 6:0. Начало второго периода матча было задержано более чем на 10 минут
«Сейчас у меня ответ один: мы ничего не знаем. Единственное, это происходит именно на играх сборной Словакии. Мы пытаемся проверить, что происходит, но сейчас мне больше нечего сказать. Мы делаем все возможное, но пока ни один человек не сможет вам сказать, что происходит», — сказал Райндл.
«Мы точно понимаем, что проблема не в заливочных машинах. У нас новые “Замбони”, очень умные машины. Если вода будет с
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 18591
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Здено Цигер
|Андрей Василевский
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|01:12
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|09:20
|Богдан Киселевич
|Либор Гудачек
|12:40
|13:32
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|19:19
|Андрей Миронов
|2-й период
|22:53
|Никита Кучеров (Б. Киселевич, В. Ткачев)
|28:08
|Иван Телегин
|32:50
|Иван Телегин (Арт. Зуб, С. Плотников)
|Томаш Зиго
|37:51
|3-й период
|Мартин Гернат
|40:33
|Петер Тршка
|45:24
|55:47
|Владислав Гавриков (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|58:31
|Владислав Наместников
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол