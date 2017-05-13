Райндл: Оргкомитет ЧМ-2017 не понимает, что происходит со льдом «Ланксесс Арены»

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Сборная РФ в субботу разгромила команду Словакии в матче группового этапа ЧМ-2017 со счетом 6:0. Начало второго периода матча было задержано более чем на 10 минут из-за неудовлетворительного качества льда. Хоккеисты вышли на второй период, но были вынуждены вернуться в раздевалку, так как лед не позволял возобновить игру. Ранее подобная проблема возникла по ходу матча между командами Словакии и Германии.

«Сейчас у меня ответ один: мы ничего не знаем. Единственное, это происходит именно на играх сборной Словакии. Мы пытаемся проверить, что происходит, но сейчас мне больше нечего сказать. Мы делаем все возможное, но пока ни один человек не сможет вам сказать, что происходит», — сказал Райндл.