Райндл: Оргкомитет ЧМ-2017 не понимает, что происходит со льдом «Ланксесс Арены»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13:15 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
17:15 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
21:15 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
21:15 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
тв
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29732035/
13 мая 2017, 23:11 | Р-Спорт

Райндл: Оргкомитет ЧМ-2017 не понимает, что происходит со льдом «Ланксесс Арены»

Организационный комитет чемпионата мира по хоккею не понимает, что происходит со льдом на «Ланксесс Арене» в Кельне во время матчей турнира, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации хоккея Германии, глава оргкомитета ЧМ-2017 Франц Райндл.

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Сборная РФ в субботу разгромила команду Словакии в матче группового этапа ЧМ-2017 со счетом 6:0. Начало второго периода матча было задержано более чем на 10 минут из-за неудовлетворительного качества льда. Хоккеисты вышли на второй период, но были вынуждены вернуться в раздевалку, так как лед не позволял возобновить игру. Ранее подобная проблема возникла по ходу матча между командами Словакии и Германии.

«Сейчас у меня ответ один: мы ничего не знаем. Единственное, это происходит именно на играх сборной Словакии. Мы пытаемся проверить, что происходит, но сейчас мне больше нечего сказать. Мы делаем все возможное, но пока ни один человек не сможет вам сказать, что происходит», — сказал Райндл.

«Мы точно понимаем, что проблема не в заливочных машинах. У нас новые “Замбони”, очень умные машины. Если вода будет с какой-то примесью, то она сразу окрасится в розовый цвет. В таком случае все это увидят. Этот момент мы исключили в самом начале», — добавил собеседник агентства.
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13 Мая, 17:15 Зрители 18591 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 6:0
(3:0, 2:0, 1:0)
Словакия
Главные тренеры
Олег Знарок Здено Цигер
Вратари
Андрей Василевский Юлиус Гудачек
1-й период
01:12 Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
09:20 Богдан Киселевич
Либор Гудачек 12:40
13:32 Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
19:19 Андрей Миронов
2-й период
22:53 Никита Кучеров (Б. Киселевич, В. Ткачев)
28:08 Иван Телегин
32:50 Иван Телегин (Арт. Зуб, С. Плотников)
Томаш Зиго 37:51
3-й период
Мартин Гернат 40:33
Петер Тршка 45:24
55:47 Владислав Гавриков (В. Шипачев, Е. Дадонов)
58:31 Владислав Наместников
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Даниэль Пихачек (Германия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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