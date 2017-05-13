Льюис: Сказал игрокам Беларуси что-то нелицеприятное, и они побежали вперёд

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«В первом периоде словенцы действительно диктовали нам условия игры, очень хорошо действовали в большинстве. Я не до конца уверен в том, что произошло во втором периоде, но гол Ковыршина в самом начале трети и несколько удачных отскоков, использованных нашими ребятами, предопределили исход встречи.

Я рад за всех игроков, за людей, причастных к подготовке команды и позволивших нам тренировать и комплектовать команду исходя из нашего видения.

Точно не помню, что сказал ребятам после первого периода, но это точно было что-то нелицеприятное. Может, именно это подстегнуло их бежать вперёд с первых минут второй двадцатиминутки.

Этот турнир для всех выдался тяжёлым. Если бы мы смогли отобрать очки у финнов, добиться победы над Францией, конечно, итог был бы совсем другой. Не могу сказать, что игра с Норвегией для нас ничего не значит и нас может подвести недостаток мотивации. Все ребята — профессиональные спортсмены. Просто отбыть номер для них недостаточно — в каждом матче они хотят побеждать, — приводятся слова Льюиса на официальном сайте ФХРБ.