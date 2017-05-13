Льюис: Сказал игрокам Беларуси что-то нелицеприятное, и они побежали вперёд
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал победу над Словенией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (5:2), которая позволила его команде сохранить прописку в элитном дивизионе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«В первом периоде словенцы действительно диктовали нам условия игры, очень хорошо действовали в большинстве. Я не до конца уверен в том, что произошло во втором периоде, но гол Ковыршина в самом начале трети и несколько удачных отскоков, использованных нашими ребятами, предопределили исход встречи.
Я рад за всех игроков, за людей, причастных к подготовке команды и позволивших нам тренировать и комплектовать команду исходя из нашего видения.
Точно не помню, что сказал ребятам после первого периода, но это точно было
Этот турнир для всех выдался тяжёлым. Если бы мы смогли отобрать очки у финнов, добиться победы над Францией, конечно, итог был бы совсем другой. Не могу сказать, что игра с Норвегией для нас ничего не значит и нас может подвести недостаток мотивации. Все ребята — профессиональные спортсмены. Просто отбыть номер для них недостаточно — в каждом матче они хотят побеждать, — приводятся слова Льюиса на официальном сайте ФХРБ.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 7158
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Ник Зупанчич
|Дэйв Льюис
|Гашпер Крошель 57:09
|Кевин Лаланд
|1-й период
|02:56
|Блаж Грегорц
|04:52
|Алеш Краньич
|Александр Павлович (И. Шинкевич, Ш. Лингле)
|13:12
|Кристиан Хенкель
|15:37
|16:52
|Жига Еглич (М. Верлиц, Р. Саболич)
|19:15
|Давид Родман (С. Ковачевич, К. Претнар)
|2-й период
|Евгений Ковыршин (С. Костицын, А. Костицын)
|20:29
|Евгений Лисовец
|26:20
|Александр Павлович (И. Шинкевич)
|29:48
|Сергей Костицын
|32:42
|Илья Шинкевич (А. Павлович, Ш. Лингле)
|38:05
|38:17
|Митя Робар
|38:17
|Митя Робар
|Андрей Стась (М. Стефанович)
|39:43
|3-й период
|Сергей Дрозд
|45:35
|48:36
|Ян Муршак
|51:37
|Ян Урбас
|Сергей Костицын
|59:25
|20
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол