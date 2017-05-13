Зупанчич: В сборной Беларуси умные и опытные игроки, они заслужили победу
Главный тренер сборной Словении Ник Зупанчич прокомментировал поражение от Беларуси на чемпионате мира по хоккею 2017 года (2:5).
«Первый период мы начали очень хорошо, несмотря на то, что первыми забили белорусы, инициатива была у нас. Второй период предопределил исход матча. Мы старались играть в давление, однако команда Беларуси состоит из очень умных и опытных игроков, поэтому мы так и не смогли вернуться в игру. Сегодня соперник заслужил эту победу», — приводятся слова Зупанчича на официальном сайте ФХРБ.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 7158
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Ник Зупанчич
|Дэйв Льюис
Вратари
|Гашпер Крошель 57:09
|Кевин Лаланд
|1-й период
|02:56
|Блаж Грегорц
|04:52
|Алеш Краньич
|Александр Павлович (И. Шинкевич, Ш. Лингле)
|13:12
|Кристиан Хенкель
|15:37
|16:52
|Жига Еглич (М. Верлиц, Р. Саболич)
|19:15
|Давид Родман (С. Ковачевич, К. Претнар)
|2-й период
|Евгений Ковыршин (С. Костицын, А. Костицын)
|20:29
|Евгений Лисовец
|26:20
|Александр Павлович (И. Шинкевич)
|29:48
|Сергей Костицын
|32:42
|Илья Шинкевич (А. Павлович, Ш. Лингле)
|38:05
|38:17
|Митя Робар
|38:17
|Митя Робар
|Андрей Стась (М. Стефанович)
|39:43
|3-й период
|Сергей Дрозд
|45:35
|48:36
|Ян Муршак
|51:37
|Ян Урбас
|Сергей Костицын
|59:25
Статистика
|20
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол