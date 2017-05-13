Зупанчич: В сборной Беларуси умные и опытные игроки, они заслужили победу

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13:15 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
17:15 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
21:15 перерыв Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
21:15 перерыв Канада 2
Швейцария 0
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
тв
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
тв
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29732011/
13 мая 2017, 22:43 | Чемпионат.com

Зупанчич: В сборной Беларуси умные и опытные игроки, они заслужили победу

Главный тренер сборной Словении Ник Зупанчич прокомментировал поражение от Беларуси на чемпионате мира по хоккею 2017 года (2:5).

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© Reuters

«Первый период мы начали очень хорошо, несмотря на то, что первыми забили белорусы, инициатива была у нас. Второй период предопределил исход матча. Мы старались играть в давление, однако команда Беларуси состоит из очень умных и опытных игроков, поэтому мы так и не смогли вернуться в игру. Сегодня соперник заслужил эту победу», — приводятся слова Зупанчича на официальном сайте ФХРБ.
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13 Мая, 17:15 Зрители 7158 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Словения 2:5
(2:1, 0:4, 0:0)
Беларусь
Главные тренеры
Ник Зупанчич Дэйв Льюис
Вратари
Гашпер Крошель 57:09 Кевин Лаланд
1-й период
02:56 Блаж Грегорц
04:52 Алеш Краньич
Александр Павлович (И. Шинкевич, Ш. Лингле) 13:12
Кристиан Хенкель 15:37
16:52 Жига Еглич (М. Верлиц, Р. Саболич)
19:15 Давид Родман (С. Ковачевич, К. Претнар)
2-й период
Евгений Ковыршин (С. Костицын, А. Костицын) 20:29
Евгений Лисовец 26:20
Александр Павлович (И. Шинкевич) 29:48
Сергей Костицын 32:42
Илья Шинкевич (А. Павлович, Ш. Лингле) 38:05
38:17 Митя Робар
38:17 Митя Робар
Андрей Стась (М. Стефанович) 39:43
3-й период
Сергей Дрозд 45:35
48:36 Ян Муршак
51:37 Ян Урбас
Сергей Костицын 59:25
Статистика
20 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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