Олег Знарок: Если бы «Вашингтон» прошел дальше, заявили бы Капризова
Главный тренер сборной России — о пятой победе на турнире и окончательной заявке команды.
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— У нас не все получалось. Мы можем играть еще лучше. Пробовали разные связки, передергивали состав звеньев, когда уже позволял счет в третьем периоде, — констатировал Знарок.
— Что не игравшим сегодня Панариным?
— Ему было получше, но мы решили его поберечь и дадим сыграть в следующем матче (против Латвии в понедельник. — Прим. «СЭ»). Все с ним будет нормально.
— Что за ерунда происходила со льдом?
— Это уже не в первый раз. Качество льда не соответствует уровню чемпионата мира. Арбитр сам подошел к нашей скамейке и предложил перезалить лед.
— Пауза не выбила из колеи?
— Нет.
— Как был сделан выбор в пользу Ничушкина и как оцените его первый матч на турнире?
— Ему было тяжело после такого перерыва. Он сыграл на своем уровне. Меньшинство закрыл в нужный момент, поэтому я им доволен.
— Почему
— Если бы «Вашингтон» прошел в Кубке Стэнли дальше, то мы бы заявили и Капризова, и Ничушкина, и Науменкова. А так нам нужен был еще один игрок, способный справиться с оборонительными функциями и меньшинством.
— У Мозякина не оставалось шансов сыграть?
— Нет.
— Кузнецов и Орлов будут готовы сыграть в следующем матче?
— Да, будут готовы. Что касается сочетаний, то сегодня в третьем периоде пробовали использовать Ткачева на краю. Может, такой вариант будет удобнее.
— Ваш следующий соперник — это сборная Латвии. В последний раз она выходила в
— Не знаю, что там поменялось. Мне важна наша команда. Разберем игру соперника, главное — не прозевать отдельные моменты и уважать оппонента до матча.
— Довольны игрой в обороне?
— В целом да, но есть моменты, которые надо улучшать. Следующие матчи будут сложнее. Надо в обороне действовать правильно и более дисциплинированно.
— С Латвией вы будете играть вечером, а на следующий день — матч с американцами.
— Команда провела хорошие сборы, надеюсь, что сил хватит. Хотя это будет сложный момент.
— Что вы сказали тем пятерым игрокам, которые не попали в заявку и уехали?
— Я после этого момента сидел в номере часа три и переживал, хотя жена приехала и звала на ужин. Такие вещи бывают всегда. И всегда жалко тех ребят, с которыми расстаешься. Это жизнь. Но мы в них верим. На следующий год будут Евротур, Олимпиада.
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|13 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Здено Цигер
|Андрей Василевский
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|01:12
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|09:20
|Богдан Киселевич
|Либор Гудачек
|12:40
|13:32
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|19:19
|Андрей Миронов
|2-й период
|22:53
|Никита Кучеров (Б. Киселевич, В. Ткачев)
|28:08
|Иван Телегин
|32:50
|Иван Телегин (Арт. Зуб, С. Плотников)
|Томаш Зиго
|37:51
|3-й период
|Мартин Гернат
|40:33
|Петер Тршка
|45:24
|55:47
|Владислав Гавриков (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|58:31
|Владислав Наместников
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол