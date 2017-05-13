Олег Знарок: Если бы «Вашингтон» прошел дальше, заявили бы Капризова

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— У нас не все получалось. Мы можем играть еще лучше. Пробовали разные связки, передергивали состав звеньев, когда уже позволял счет в третьем периоде, — констатировал Знарок.

— Что не игравшим сегодня Панариным?

— Ему было получше, но мы решили его поберечь и дадим сыграть в следующем матче (против Латвии в понедельник. — Прим. «СЭ»). Все с ним будет нормально.

— Что за ерунда происходила со льдом?

— Это уже не в первый раз. Качество льда не соответствует уровню чемпионата мира. Арбитр сам подошел к нашей скамейке и предложил перезалить лед.

— Пауза не выбила из колеи?

— Нет.

— Как был сделан выбор в пользу Ничушкина и как оцените его первый матч на турнире?

— Ему было тяжело после такого перерыва. Он сыграл на своем уровне. Меньшинство закрыл в нужный момент, поэтому я им доволен.

— Почему все-таки он, а не Капризов попал в заявку?

— Если бы «Вашингтон» прошел в Кубке Стэнли дальше, то мы бы заявили и Капризова, и Ничушкина, и Науменкова. А так нам нужен был еще один игрок, способный справиться с оборонительными функциями и меньшинством.

— У Мозякина не оставалось шансов сыграть?

— Нет.

— Кузнецов и Орлов будут готовы сыграть в следующем матче?

— Да, будут готовы. Что касается сочетаний, то сегодня в третьем периоде пробовали использовать Ткачева на краю. Может, такой вариант будет удобнее.

— Ваш следующий соперник — это сборная Латвии. В последний раз она выходила в плей-офф еще при вас. Как оцените эту команду?

— Не знаю, что там поменялось. Мне важна наша команда. Разберем игру соперника, главное — не прозевать отдельные моменты и уважать оппонента до матча.

— Довольны игрой в обороне?

— В целом да, но есть моменты, которые надо улучшать. Следующие матчи будут сложнее. Надо в обороне действовать правильно и более дисциплинированно.

— С Латвией вы будете играть вечером, а на следующий день — матч с американцами.

— Команда провела хорошие сборы, надеюсь, что сил хватит. Хотя это будет сложный момент.

— Что вы сказали тем пятерым игрокам, которые не попали в заявку и уехали?

— Я после этого момента сидел в номере часа три и переживал, хотя жена приехала и звала на ужин. Такие вещи бывают всегда. И всегда жалко тех ребят, с которыми расстаешься. Это жизнь. Но мы в них верим. На следующий год будут Евротур, Олимпиада.