Дравецки: У Словакии были моменты, но Василевский играл невероятно

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«Очень сложная игра, но мы всё же смогли показать силу. У нас было несколько моментов, но вратарь соперника играл просто невероятно, совершил несколько важных спасений. Если бы сегодня мы смогли забить пару голов, результат матча мог быть другим», — приводятся слова Дравецки на официальном сайте турнира.