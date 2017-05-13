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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 7,0.

Сделал второй подряд «сухарь» на ЧМ и снова вложился в этот результат по полной программе. Совершил несколько невероятных сэйвов во втором и третьем периодах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ещё один великолепный сейв Василевского, который вы могли пропустить. ШЛЕМОМ отражает шайбу Андрей! <a href="https://t.co/mXJPZkJ5Ck">pic.twitter.com/mXJPZkJ5Ck</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/863429246282342400">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.

Снова безупречно сыграли в обороне. Единственной помаркой можно считать удаление Киселевича в первом периоде. Гавриков несколько раз опасно бросал по воротам Гудачека и, в конце концов, добился своего — забил дебютный гол на чемпионате мира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Поздравляем Владислава Гаврикова с первой шайбой на ЧМ! Вот какой она получилась, это 6:0! <a href="https://t.co/xgCsUAzM5A">pic.twitter.com/xgCsUAzM5A</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/863434021417701382">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,5.

Очень надежно играли в меньшинстве. Белов снова имел несколько шансов забить, но шайба никак не шла в ворота. Так здорово поборолся с Зиго, что того отправили на скамейку штрафников. Антипин заканчивал матч в роли центрфорварда четвертого звена. Он смотрелся в атаке неплохо.

Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.

Оба регулярно подключались к атакам. Миронов забил важный гол в конце первого периода. Но в обороне периодически ошибались.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сверхточный бросок от Миронова - вот так Андрей делает 3:0! Отличный первый период ? <a href="https://t.co/S6d2CvKGVc">pic.twitter.com/S6d2CvKGVc</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/863406525041311744">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Артем ЗУБ — 6,0.

После его броска забил гол Телегин. В обороне обошелся без серьезных ошибок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Школа игры на отскоках от Ивана Телегина, смотрите и учитесь? Это 5:0! <a href="https://t.co/JwLholLo6S">pic.twitter.com/JwLholLo6S</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/863420324179783680">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,5.

Два крайних форварда из первого звена забили по голу в ворота словаков. Мог отличиться и Андронов, но после классного прохода шайба сошла у него с крюка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Проход Андронова вышел совершенно роскошный, посмотрим на него даже без гола: <a href="https://t.co/VnU1CvgTsz">pic.twitter.com/VnU1CvgTsz</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/863433640381952001">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 8,0.

Из-за травмы Панарина это звено снова стало полностью армейским. Провели выдающийся матч — Дадонов забил уже на первой минуте, а потом отличился еще раз. Были опасны в большинстве и в равных составах, создали массу моментов друг для друга, но в итоге помогли отличиться Гаврикову.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дубль от Дадонова? Да! Женя делает 2:0 вот так?? <a href="https://t.co/3We6HZY2fL">pic.twitter.com/3We6HZY2fL</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/863404141485457408">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 6,0.

Тандем из «Тампы» выходил на лед то с Гусевым, то с Ничушкиным, то с Плотниковым. В конце игры с ними играл Ткачев. Не всегда успевали отрабатывать в оборону, но в атаке действовали здорово. Кучеров забил четвертый гол на ЧМ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Накатил так накатил! ⚡⚡⚡Кучеров приехал к воротам и нашёл свой гол! Пусть и коньком. Это 4:0! <a href="https://t.co/tq1xjLmGIM">pic.twitter.com/tq1xjLmGIM</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/863416034283409408">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Валерий НИЧУШКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,0.

Ничушкин и Барабанов имели несколько неплохих моментов, но не забили. Доигрывали матч с Антипиным в роли центрфорварда.