8,0 — звену Шипачева за суперхоккей против Словакии
Разбираем по персоналиям сухую победу россиян над словаками.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
ВРАТАРЬ
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 7,0.
Сделал второй подряд «сухарь» на ЧМ и снова вложился в этот результат по полной программе. Совершил несколько невероятных сэйвов во втором и третьем периодах.
ЗАЩИТНИКИ
Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.
Снова безупречно сыграли в обороне. Единственной помаркой можно считать удаление Киселевича в первом периоде. Гавриков несколько раз опасно бросал по воротам Гудачека и, в конце концов, добился своего — забил дебютный гол на чемпионате мира.
Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,5.
Очень надежно играли в меньшинстве. Белов снова имел несколько шансов забить, но шайба никак не шла в ворота. Так здорово поборолся с Зиго, что того отправили на скамейку штрафников. Антипин заканчивал матч в роли центрфорварда четвертого звена. Он смотрелся в атаке неплохо.
Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.
Оба регулярно подключались к атакам. Миронов забил важный гол в конце первого периода. Но в обороне периодически ошибались.
Артем ЗУБ — 6,0.
После его броска забил гол Телегин. В обороне обошелся без серьезных ошибок.
НАПАДАЮЩИЕ
Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,5.
Два крайних форварда из первого звена забили по голу в ворота словаков. Мог отличиться и Андронов, но после классного прохода шайба сошла у него с крюка.
Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 8,0.
Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 6,0.
Тандем из «Тампы» выходил на лед то с Гусевым, то с Ничушкиным, то с Плотниковым. В конце игры с ними играл Ткачев. Не всегда успевали отрабатывать в оборону, но в атаке действовали здорово. Кучеров забил четвертый гол на ЧМ.
Валерий НИЧУШКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,0.
Ничушкин и Барабанов имели несколько неплохих моментов, но не забили. Доигрывали матч с Антипиным в роли центрфорварда.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|13 Мая, 17:15
|Зрители 18591
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Олег Знарок
|Здено Цигер
|Андрей Василевский
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|01:12
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|09:20
|Богдан Киселевич
|Либор Гудачек
|12:40
|13:32
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|19:19
|Андрей Миронов
|2-й период
|22:53
|Никита Кучеров (Б. Киселевич, В. Ткачев)
|28:08
|Иван Телегин
|32:50
|Иван Телегин (Арт. Зуб, С. Плотников)
|Томаш Зиго
|37:51
|3-й период
|Мартин Гернат
|40:33
|Петер Тршка
|45:24
|55:47
|Владислав Гавриков (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|58:31
|Владислав Наместников
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол