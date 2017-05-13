Хоккеист Белов останется капитаном сборной России на ЧМ

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Ранее капитан сборной России Сергей Мозякин получил повреждение в матче чемпионата мира против сборной Германии (6:3). Капитанскую функцию в его отсутствие в матчах с датчанами и словаками выполнял Белов. В субботу стало известно, что Мозякин не сможет продолжить выступление на турнире.

«Белов останется капитаном сборной», — сказал Знарок.