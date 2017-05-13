Цигер: Хочу выразить уважение России, важна концентрация для следующей игры

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«Мои поздравления российской команде. Очень тяжёлая игра для нас, мы не справились с натиском соперника и уступили. Ребята понимали, что будет трудно. У нас было несколько возможностей забить, но мы их использовали. Нам не хватает голов. Хочу выразить большое уважение российской команде за эту встречу. Словакии важно сохранить концентрацию для следующей игры», — передаёт слова Цигера корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.