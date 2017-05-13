Знарок: Качество льда на арене в Кельне не соответствует уровню хоккейного ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в субботу со счетом 6:0 обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Второй период начался с более чем десятиминутной задержкой из-за проблем со льдом.

«Не первый раз уже на турнире проблемы возникают подобные, качество льда не соответствует уровню чемпионата мира по хоккею. Пауза не выбила из колеи», — сказал Знарок журналистам.