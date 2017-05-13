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КРОССОВКИ 59-го РАЗМЕРА

Кто-то воспринимает этот чемпионат серьезно, а для кого-то все это — отпуск. Вот выходит из отеля Maritim в шлепанцах Андерс Ли. Кушает мороженое из стаканчика. В «Айлендерс» две звезды — Андерс одна из них. Тут же кидаются к нему люди с альбомами, Ли расписывается у каждого. Улыбается. Даже странно, откуда в Кельне столько коллекционеров хоккейных карточек.

Вот бродит по главной площади Кельна Линус Умарк — рядом жена и дитя в коляске. Вот у этого парня точно отпуск. Не представляю, как на игры собирается. Рассматривают всей семьей памятник немецким генералам прошлых веков — тех после войны не реставрировали. Оставили как есть. Кто посечен осколками насквозь, у кого вдавлено взрывной волной бронзовое лицо. Умарк цокает языком….

Кельн так разворотило в войну, что строить пришлось почти заново. Отстраивали до 80-х годов. Посреди руин стоял нетронутым Кельнский собор — говорят, отказался какой-то американский генерал сравнивать собор с землей. Не выполнил приказ. Зато до конца дней получал от Германии пенсию.

С тем самым диктором Дмитрием Милюковым, что объявляет в Кельне составы на русском языке, идем с утра пораньше в олимпийский музей. Всякий, кто бывает на хоккее, этот голос знает — как знал лет десять назад голос Валентина Валентинова.

А идем не просто так — а чтоб прикоснуться к кубку чемпионов мира. Который, надеюсь, увезет домой сборная России. Ходим долго вокруг серебряной чаши. Прикоснуться, жаль, не вышло — водрузили под стеклом. А то много шатается желающих потрогать.

Но в Москве еще дотронемся. Если все сложится как надо.

Вот Кубок, а вот кроссовки Шакила О'Нила. 59 размер! Я ищу глазами что-то памятное от великих футболистов «Кельна» — Пьера Литтбарски и Харальда Шумахера. Нет, не нахожу. Ну и ладно, не за футболом мы сюда приехали.

АРТИСТ

По Олегу Знарку уже чувствуется — живет матчем с Канадой. Чем ближе — тем нервнее. Потому и Ничушкин заявлен в сборную, а не Капризов. Будет создавать силовое давление. Как раз под канадцев. Хотя тренер словаков Юлиус Шуплер рассудил бы на свой манер — лучше вписывается в эту сборную Ничушкин с точки зрения нумерологии. Верит во все это свято. До нас всех донес — обратите внимание, у Знарка все эти моменты тоже учитываются. Просто не афиширует.

Этот чемпионат дарит нам встречу за встречей. То придет к нам в гости в пресс-центр Артис Аболс — и начнет петь что-то из Высоцкого. Песню за песней.

Артиса мы обхаживали долго — разговаривать ему особо не хотелось.

— Вы ведь про «Ладу» будете расспрашивать? А я про «Ладу» говорить не хочу. Только «да» и «нет».

Мы засыпали Аболса sms. Наступая на мину в первом же слове — имя «Артис» глупая T9 переправляла на «Артист». Вот представьте, если б к вам в первом же предложении обратились — «артист»….

Но Артис не обиделся, нет. Совсем напротив. Пришел в пресс-центр и спел.

То встречаем худенького парня в очках. Знакомое лицо, черт возьми. Кто ж это? Прохожу мимо, гляжу на аккредитацию. Растислав Станя, бывший вратарь «Вашингтона», «Северстали» и ЦСКА, чемпион мира-2002.

Разговорили и его — рассказал, как получил в России воспаление легких, следом осложнение на сердце. Больше не мог выдерживать высокие нагрузки. Вынужден был закончить, в ЦСКА контракт разорвали.

— Экология в Череповце ужасная, — заметил я.

— Это точно, — отзывался Станя. — С этим я тоже связывал болезнь. Когда из труб валил желтый дым, мы перемигивались: ага, скоро будет зарплата….

DOSTOEVSKY

В кельнском зоосаду садимся перекусить около клетки со слонами.

— Это русский писатель, — указывает на меня официантке представитель конкурирующего издания.

Ноль внимания.

— Знаменитый, — уточняет он.

Реакция нулевая.

— Dostoevsky, — уточняю я.

Из рук ее вываливается тарелка.

Все в этом Кельне странно — немецкий вратарь Грайсс из «Айлнедерс», конкурент нашего Сорокина, вдруг ставит лайк цитате фюрера. Скандал чудовищный, вплоть до отчисления из сборной. Тем более, приехал из «Вашингтона» в немецкую сборную сильный вратарь Филипп Грубауэр.

Артемий Панарин вечером гуляет с собачкой — а наутро не может играть. Что случилось? Во что-то наступили, Артемий?

Сергея Мозякина после всем памятного испытания велосипедом корреспонденты не видят. Ни на тренировках, ни на играх. Думали, чудеса конспирации. Накладная борода, например.

Отцепленные от сборной хоккеисты готовы улететь немедленно, не мозолить глаза. Люди небедные — могут хоть сами себе самолет снять. Но никто не собирается их отпускать, пока не увидят своими глазами Орлова с Кузнецовым. Видимо, улетать будем вместе — я 14 мая, они тоже. Устроим микст-зону в хвосте, около туалета: «А теперь узнаем, что скажет Кирилл Капризов…».

Все странно в этом Кельне! Мой попутчик, хлипкий корреспондент Шевченко наполняет жестоким храпом не только номер, но и весь квартал. Тут-то мы и узнали, что живем в отеле для представителей нетрадиционной ориентации. И они очень недовольны. Лучше слушать смех Гоголя, оригинальную запись в три с половиной часа, чем этот храп.

У сборной соседство еще прекраснее — под боком цирк шапито и барак для беженцев. Беженцы как-то среди ночи всполошили Олега Знарка затяжным салютом. Что уж тут храп.

Ветеран спортивной журналистики вместо олимпийского музея посещает местный погост — и приносит в пресс-центр рекламку. Долго рассматривает, приценивается мысленно — хватит ли сбережений на элитный склеп? 12 тысяч евро! Однако!

DEMITRA и BEREZIN

Русские в Кельн все едут и едут — уже не протолкнуться возле дворца. Если у словаков на майках преобладает одна фамилия — Demitra, то у нас на все вкусы. Бродит даже чудак в майке «Торонто» с фамилией Berezin. Быть может, он и есть, Сергей Евгеньевич. Дважды лучший бомбардир чемпионата Германии в составе «Кельнских акул». Последние новости о судьбе его были жутковатые — арестован в Америке с женой за какие-то махинации со страховками….

В пресс-центре холод собачий, все кашляют и чихают. Зато на матче немцев со словаками внезапно начинает таять площадка. Приходится останавливать матч — и заливать заново. Громче всех охает от таких испытаний американка в пушистой кофточке, помощница пресс-атташе сборной США. Выбирали бы «мисс чемпионата мира», королеву бала — я голосовал бы за нее, обладательницу прекраснейших розовых пяток.

Все повторяется в нашем матче со словаками. Дотянув по талому льду до перерыва, матч останавливают. Заливают и заливают, не объясняя, когда начнут играть. Говорят о некой «инспекции» время спустя. Лучше б не видео в этом дворце запрещали снимать, а лед починили. Все-таки чемпионат мира.

Кузнецов с Орловым прибывают точно к матчу — теоретически могли бы переодеться в автомобиле и выскочить на лед. Но сборная справляется и без них. Не зря смотрел исподлобья Олег Знарок, не зря говорил самым сердитым из своих голосов — все гораздо живее, чем против Дании. Два гола Дадонова, бросок за броском… Комичная драка — когда в толпу бьющихся ворвался Артем Зуб, и вдруг оказался на самом дне потасовки. Эту игру никто не назовет «местами безобразной», даже правдоруб Киселевич.

Кузнецов с Орловым, наскоро переодевшись, приходят на матч и смотрят с трибуны за разгромом словаков.

ЖИЗНЬ — БОЛЬ

Шуплер говорил о колоссальной разнице в классе между этой сборной Словакии и Россией. Глядя на игру, хотелось переформулировать — разница не колоссальная, а катастрофическая. Словаки к 13 мая так «наелись», что едва двигались по льду. Такие комбинации нашим не удавались даже в игре с Италией. Это было издевательство. Хотя сборная Словакии считала, что издевательство — засчитывать шайбу Кучерова, забитую ногой.

— Да вы посмотрите, у них же шайба не катится! Дадонов — 3 (бол., — воскликнул кто-то.

Быть может, в этом причина — словаки и так-то едва на коньках держатся, а еще и пробуксовывать приходится. Ну что это за игра?

А нашим только в радость — вот Телегин швыряет с отрицательного угла. И это гол! 5:0! Гудачек после шайбы Миронова ночь не спал бы, а еще и эта. Жизнь — боль.