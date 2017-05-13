Владислав Гавриков: Вышли на лед, как на стиральную доску, это опасно

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— Это только по счету кажется, что матч для нас легко сложился, а так у словаков очень хорошая команда, — заявил после победы Гавриков. — Они даже давили в начале и играли агрессивно. Но мы хладнокровно отнеслись к своим моментам. И выжали из них все, что могли.

— Что сегодня случилось со льдом?

— Непонятно. Вышли на него, как на стиральную доску. И коньки, и клюшка дрожали… Не то, что неудобно. Просто очень опасно на таком льду играть.