Владислав Гавриков: Вышли на лед, как на стиральную доску, это опасно
Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над словаками — 6:0.
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— Это только по счету кажется, что матч для нас легко сложился, а так у словаков очень хорошая команда, — заявил после победы Гавриков. — Они даже давили в начале и играли агрессивно. Но мы хладнокровно отнеслись к своим моментам. И выжали из них все, что могли.
— Что сегодня случилось со льдом?
— Непонятно. Вышли на него, как на стиральную доску. И коньки, и клюшка дрожали… Не то, что неудобно. Просто очень опасно на таком льду играть.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 18591
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Здено Цигер
Вратари
|Андрей Василевский
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|01:12
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|09:20
|Богдан Киселевич
|Либор Гудачек
|12:40
|13:32
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|19:19
|Андрей Миронов
|2-й период
|22:53
|Никита Кучеров (Б. Киселевич, В. Ткачев)
|28:08
|Иван Телегин
|32:50
|Иван Телегин (Арт. Зуб, С. Плотников)
|Томаш Зиго
|37:51
|3-й период
|Мартин Гернат
|40:33
|Петер Тршка
|45:24
|55:47
|Владислав Гавриков (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|58:31
|Владислав Наместников
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол