Дадонов: В последний раз видел такой плохой лёд в Загребе
Нападающий сборной России Евгений Дадонов поделился впечатлениями от матча чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Словакии, который завершился со счётом 6:0 в пользу россиян.
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«Мы вышли настроенными, поэтому забили пару быстрых голов, что придало нам большей уверенности. Наш страж ворот Василевский сегодня много отбил и не дал шанса словакам зацепиться за игру. Возможно, у нас с Гусевым есть
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