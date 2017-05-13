Дадонов: В последний раз видел такой плохой лёд в Загребе

«Мы вышли настроенными, поэтому забили пару быстрых голов, что придало нам большей уверенности. Наш страж ворот Василевский сегодня много отбил и не дал шанса словакам зацепиться за игру. Возможно, у нас с Гусевым есть какие-то наигранные моменты, мы уже больше года вместе играем. Пауза помешала игре? Это хоккей, такое часто случается. Я бы не сказал, что это мешает игре. Когда я в последний раз видел такой плохой лёд? Может быть, в Загребе», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.