Капризов заявил, что покинет расположение сборной России по хоккею 14 мая
КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Кирилл Капризов 14 мая покинет расположение сборной России на чемпионате мира по хоккею. Об этом он сообщил журналистам.
Ранее Капризов не вошел в заявку российской команды на турнир. Последним в список 25 хоккеистов вошел Валерий Ничушкин.
«С командой не останусь, покину Кельн завтра», — сказал Капризов.
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