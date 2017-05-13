Капризов заявил, что покинет расположение сборной России по хоккею 14 мая

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Ранее Капризов не вошел в заявку российской команды на турнир. Последним в список 25 хоккеистов вошел Валерий Ничушкин.

«С командой не останусь, покину Кельн завтра», — сказал Капризов.

Чемпионат мира проходит 5—21 мая в Кельне и Париже. Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало 21:15 мск).

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы.