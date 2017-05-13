Дадонов и Серсен — лучшие игроки матча ЧМ-2017 Россия — Словакия
Нападающий Евгений Дадонов и защитник Михал Серсен стали лучшими игроками матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года между сборными России и Словакии.
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Встреча завершилась со счётом 6:0.
Российский форвард отметился дублем, а также набрал одно очко за голевую передачу. Словацкий защитник провёл на льду 16 минут и 27 секунд и закончил матч с нулевым показателем полезности.
Россияне лидирует в группе А, на счету нашей команды 14 очков в пяти матчах. Словаки занимают предпоследнее место, набрав четыре очка.
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|13 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
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Главные тренеры
|Олег Знарок
|Здено Цигер
Вратари
|Андрей Василевский
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|01:12
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|09:20
|Богдан Киселевич
|Либор Гудачек
|12:40
|13:32
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|19:19
|Андрей Миронов
|2-й период
|22:53
|Никита Кучеров (Б. Киселевич, В. Ткачев)
|28:08
|Иван Телегин
|32:50
|Иван Телегин (Арт. Зуб, С. Плотников)
|Томаш Зиго
|37:51
|3-й период
|Мартин Гернат
|40:33
|Петер Тршка
|45:24
|55:47
|Владислав Гавриков (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|58:31
|Владислав Наместников
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол