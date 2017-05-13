К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счётом 6:0.

Российский форвард отметился дублем, а также набрал одно очко за голевую передачу. Словацкий защитник провёл на льду 16 минут и 27 секунд и закончил матч с нулевым показателем полезности.

Россияне лидирует в группе А, на счету нашей команды 14 очков в пяти матчах. Словаки занимают предпоследнее место, набрав четыре очка.