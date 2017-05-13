Василевский: Дальше соперники на ЧМ-2017 будут серьёзнее, не надо расслабляться
Голкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал победу над командой Словакии (6:0) в матче чемпионата мира по хоккею 2017 года.
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«Тренируюсь здесь на площадке поменьше этой, там чувствую себя лучше. Полегче играть за счёт хорошей игры команды в обороне, парни много бросков блокируют, зрители создают отличную атмосферу. Вроде нормально играю.
Травма Мозякина? Такого игрока потерять всегда неприятно, но как видите, мы сегодня шесть забили. Значит, пока не сказалось. Дальше соперники будут серьёзнее, не надо расслабляться, а то могут быть проблемы, — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 18591
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Здено Цигер
Вратари
|Андрей Василевский
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|01:12
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|09:20
|Богдан Киселевич
|Либор Гудачек
|12:40
|13:32
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|19:19
|Андрей Миронов
|2-й период
|22:53
|Никита Кучеров (Б. Киселевич, В. Ткачев)
|28:08
|Иван Телегин
|32:50
|Иван Телегин (Арт. Зуб, С. Плотников)
|Томаш Зиго
|37:51
|3-й период
|Мартин Гернат
|40:33
|Петер Тршка
|45:24
|55:47
|Владислав Гавриков (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|58:31
|Владислав Наместников
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол