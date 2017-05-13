Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России победили команду Словакии со счетом 6:0 и досрочно обеспечили себе выход в ¼ финала чемпионата мира.
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Шайбы в матче, который прошел в Кельне, забросили Евгений Дадонов (2-я и 14-я минуты), Андрей Миронов (20), Никита Кучеров (23), Иван Телегин (33) и Владислав Гавриков (56).
Россияне, которые возглавляют турнирную таблицу группы А, имеют в активе 14 очков. Таким образом, команда Олега Знарка за два матча до завершения группового этапа гарантировала себе выход в ¼ финала турнира. Словаки с четырьмя очками идут седьмыми.
В следующем матче сборная России 15 мая сыграет с латвийцами, днем ранее словаки сыграют с командой США.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 18591
|Групповой этап: Группа A
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Главные тренеры
|Олег Знарок
|Здено Цигер
Вратари
|Андрей Василевский
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|01:12
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|09:20
|Богдан Киселевич
|Либор Гудачек
|12:40
|13:32
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|19:19
|Андрей Миронов
|2-й период
|22:53
|Никита Кучеров (Б. Киселевич, В. Ткачев)
|28:08
|Иван Телегин
|32:50
|Иван Телегин (Арт. Зуб, С. Плотников)
|Томаш Зиго
|37:51
|3-й период
|Мартин Гернат
|40:33
|Петер Тршка
|45:24
|55:47
|Владислав Гавриков (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|58:31
|Владислав Наместников
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол