Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

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Шайбы в матче, который прошел в Кельне, забросили Евгений Дадонов (2-я и 14-я минуты), Андрей Миронов (20), Никита Кучеров (23), Иван Телегин (33) и Владислав Гавриков (56).

Россияне, которые возглавляют турнирную таблицу группы А, имеют в активе 14 очков. Таким образом, команда Олега Знарка за два матча до завершения группового этапа гарантировала себе выход в ¼ финала турнира. Словаки с четырьмя очками идут седьмыми.

В следующем матче сборная России 15 мая сыграет с латвийцами, днем ранее словаки сыграют с командой США.