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«Будет не хватать Сергея, в плане игры в большинстве, лидерских качеств. Это большая потеря для любой команды. В матче со Словакией (6:0) команда была более собрана, чем с Данией (3:0). Встреча напоминала мне то, как сборная СССР играла с канадцами, ребята с охоткой сегодня действовали, видимо два дня отдыха помешали тогда. Василевскому было тяжело, всегда тяжело, когда мало бросков», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.