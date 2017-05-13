Россия разгромила Словакию в матче чемпионата мира

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Российские хоккеисты активно начали встречу и открыли счет на второй минуте игры. Автором шайбы стал Евгений Дадонов, результативными передачами отметились Никита Гусев и Вадим Шипачев.

На 13-й минуте игры Дадонов оформил дубль, реализовав большинство, вновь после передач Гусева и Шипачева. Под занавес периода сборная России увеличила преимущество в счете — 3:0. Отличился защитник Андрей Миронов, голевой пас отдал Сергей Плотников.

На третьей минуте второго периода четвертую шайбу в этом матче забросил Никита Кучеров. Для нападающего этот гол стал четвертым на турнире. Отметим, что форвард сборной России переправил шайбу в ворота коньком, и арбитрам потребовался видеопросмотр момента, чтобы определить, по правилам ли был забит гол. По очку за результативный пас в личную статистику записали Владимир Ткачев и Богдан Киселевич.

За семь минут до конца периода Иван Телегин довел счет до разгромного, забросив шайбу в ворота Юлиуса Гудачека после передач Артема Зуба и Сергея Плотникова.

Менее чем за пять минут до конца встречи сборная России организовала шестой гол в ворота словаков, отличился Владислав Гавриков. Результативными пасами отметились Вадим Шипачев и Евгений Дадонов.