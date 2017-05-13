Драйзайтль и Грубауэр могут сыграть за сборную Германии в матче с Италией
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр официально внесены в заявку сборной Германии на чемпионат мира по хоккею и могут сыграть в матче с Италией, который состоится 13 мая.
ННачало встречи в 21:15 мск. Об этом сообщается в официальном «твиттере» ИИХФ.
Немецкая команда в пяти матчах группового этапа одержала две победы и имеет в активе шесть очков. Драйзайтль в регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых набрал 77 (29+48) результативных балла, став восьмым бомбардиром лиги. В 13 матчах
Грубауэр в прошедшем сезоне провёл 24 матча, в которых одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,04.
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