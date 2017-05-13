Хоккеисты сборной Беларуси победили Словению и сохранили прописку в топ-дивизионе ЧМ
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси победили Словению со счетом 5:2 (1:2, 4:0, 0:0) и сохранили прописку в
топ-дивизионе чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусской команде удалось не только гарантировать себе место среди сильнейших сборных, но и взять реванш за поражение от словенцев в сентябре 2016-го в олимпийской квалификации. В состав сборной вернулся Андрей Костицын, пропускавший драматичный матч с французами.
События в прошедшей встрече со Словенией были не менее интересными. Осознавая, что победитель матча сохраняет прописку в элитном дивизионе, белорусы активно начали действовать в нападении. Первую шайбу в поединке записал на свой счет Александр Павлович, кистевым броском отправив шайбу под перекладину. Однако развить свой успех в первые двадцать минут игры подопечные Дэйва Льюиса. Наоборот, соперники смогли дважды отличиться. Жига Еглич вовремя сыграл на добивании — 1:1, а на 20-й минуте Давид Родман точным броском и вовсе вывел словенцев вперед — 2:1.
Многие специалисты и болельщики назвали одним из лучших вторых периодов в исполнении сборной Беларуси на турнире — игра с французами. Однако после матча со Словенией мнение может измениться. Белорусы проявили характер, уверенно сыграли молодые игроки, в итоге подопечные Дэйва Льюиса четырежды поразили ворота оппонентов.
Сразу же после перерыва Евгений Ковыршин на пятачке у ворот Гаспера Крошеля воспользовался передачей Андрей Костицына и переправил шайбу в ворота — 2:2. В середине второго периода голевым дублем отметился Александр Павлович, с острого угла поразив открытый угол ворот словенцев — 3:2. Белорусы продолжили активно действовать в нападении и еще дважды поразили ворота соперников.
В заключительные двадцать минут встречи заброшенных шайб не было, хотя подопечные Дэйва Льюиса дважды действовали в большинстве.
В конце телерепортажа облегченно выдохнул и высказал общие настроения болельщиков один из мэтров спортивной журналистки, специалист в этом виде спорта Владимир Новицкий: «Слава тебе Господи, не вылетели!».
Лучшим игроком матча со словенцами признан Александр Павлович (гол и результативная передача в матче).
После чествования хоккеистов, впервые в ходе нынешнего чемпионата мира, под сводами AccorHotels Arena прозвучал гимн Беларуси.
В группе В в Париже, кроме матча Беларусь — Франция, сыграна и встреча Норвегия — Финляндии — 2:3 (в овертайме).
Турнирное положение:
Канада — 12 очков (4 игры), Чехия — 10 (5), Швейцария — 9 (4), Финляндия — 9 (5), Норвегия — 8 (5), Франция — 7 (5), Беларусь — 4 (6), Словения — 1 (6).
Сборная Беларуси гарантировала себе прописку в сильнейшем дивизионе. Даже в случае поражения белорусов в заключительном матче предварительной стадии от Норвегии 16 мая (начало — 13.15), и при условии, что словенцы смогут 15 мая обыграть Францию. В любом случае, при равенстве очков, будет учитываться исход личной встречи.
В группе А лидерство удерживает команда России, которая в Кельне разгромила Словакию — 6:0.
Турнирное положение:
Россия — 14 (5 матчей), США — 12 очков (5 матчей), Швеция — 10 (5), Латвия — 9 (5), Германия — 6 (5), Дания — 4 (5), Словакия — 4 (5), Италия — 1 (5).
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 7158
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Ник Зупанчич
|Дэйв Льюис
|Гашпер Крошель 57:09
|Кевин Лаланд
|1-й период
|02:56
|Блаж Грегорц
|04:52
|Алеш Краньич
|Александр Павлович (И. Шинкевич, Ш. Лингле)
|13:12
|Кристиан Хенкель
|15:37
|16:52
|Жига Еглич (М. Верлиц, Р. Саболич)
|19:15
|Давид Родман (С. Ковачевич, К. Претнар)
|2-й период
|Евгений Ковыршин (С. Костицын, А. Костицын)
|20:29
|Евгений Лисовец
|26:20
|Александр Павлович (И. Шинкевич)
|29:48
|Сергей Костицын
|32:42
|Илья Шинкевич (А. Павлович, Ш. Лингле)
|38:05
|38:17
|Митя Робар
|38:17
|Митя Робар
|Андрей Стась (М. Стефанович)
|39:43
|3-й период
|Сергей Дрозд
|45:35
|48:36
|Ян Муршак
|51:37
|Ян Урбас
|Сергей Костицын
|59:25
|20
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол