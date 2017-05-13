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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13:15 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Россия 3
Словакия 0
тв
Группа B
17:15 2-й период Словения 2
Беларусь 2
Группа A
21:15 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29730803/
13 мая 2017, 17:57 | Известия.Ру

«Восстановится Мозякин — и сборная России не вспомнит про Овечкина»

Хоккеисты сборной Латвии — об обидном поражении от американцев и предстоящей игре против российской команды на чемпионате мира.

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Сборная Латвии, ставшая одним из главных открытий нынешнего чемпионата мира по хоккею, проиграла со счетом 3:5 команде США. Таким образом, за два тура до окончания группового турнира прибалтийские хоккеисты с девятью очками занимают четвертое место в группе А.

15 мая латышам предстоит встретиться со сборной России, а последнюю игру они проведут против хозяев турнира — немцев. Результаты этих матчей покажут, попадут ли они в четвертьфинал.

— При счете 3:1 американцы начали играть в более агрессивный хоккей, к которому мы оказались не готовы, — рассказал «Известиям» нападающий латвийской сборной Микс Индрашис. — Нам надо было более надежно держать шайбу, не давать американцам столько большинства, которым они в итоге воспользовались.

В ходе встречи с американцами Латвия вела в счете 2:0 и 3:1, но уже после третьей шайбы в течение пяти минут позволила сопернику сравнять счет.

— Все их хоккеисты играют в НХЛ, поэтому класс игроков очень высок, — объяснил причины упущенного преимущества Индрашис. — Мы показали, что можем биться с ними на равных. Нам нужно немного улучшить свою игру, исключить небольшие ошибки. Если сделаем это, то можем выйти из группы.

Сутками ранее Латвия имела шансы заработать очки в игре со Швецией, но проиграла со счетом 0:2, имея подавляющее игровое преимущество в третьем периоде.

— Трудно сказать, чего нам не хватает. Скорее всего, банального везения и способности дожать соперника, — заявил «Известиям» защитник Латвии Оскарс Цибульскис. — К сожалению, дальний бросок в концовке матча с США помешал нам взять хотя бы одно очко.

Решающим эпизодом в игре с американской сборной стала четвертая шайба, заброшенная Эндрю Коппом, отскочившая в ворота от ловушки вратаря Элвиса Мерзликинса.

— Нельзя винить Мерзликинса в этом голе — сегодня мы, защитники, могли больше блокировать бросков американцев, — сказал Цибульскис. — В эпизоде с четвертым голом Элвис просто не видел момент броска и выпустил шайбу из ловушки.

Оба хоккеиста уверены, что Латвия сможет навязать жесткую борьбу в предстоящей игре с Россией.

— Знаем, что у россиян хорошее большинство, мастеровитые игроки — надо играть с ними агрессивно и надежно, — заявил Цибульскис. — Если сможем сыграть так, как в первом периоде с США, то можем победить и Россию, и Германию.

При этом представители латвийской сборной не считают преимуществом решение тренерского штаба команды России не вызывать на чемпионат мира Александра Овечкина.

— Это ничего не меняет, — сказал «Известиям» Индрашис. — У России есть игроки такого же класса — Артемий Панарин и Сергей Мозякин. Если Сергей успеет восстановиться к матчу с нами, то России можно будет не вспоминать про Овечкина на этом чемпионате мира. Это человек с высоким уровнем мастерства, способный взломать любую оборону.

Согласен с партнером по команде и Цибульскис.

— У России все игроки высокого класса, но и у нас хорошая команда, поэтому просто не будет никому, — резюмировал латвийский защитник. — Вы уже могли убедиться в этом по матчам со Швецией и США. Мы сюда не отдыхать приехали, а выходить из группы. Поэтому с Россией и Германией будем биться до конца.

Встреча сборных России и Латвии пройдет в Кельне 15 мая.
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13 Мая, 13:15 Зрители 17936 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Латвия 3:5
(1:0, 2:3, 0:2)
США
Главные тренеры
Боб Хартли Джефф Блэшилл
Вратари
Элвис Мерзликинс 58:13 (Э. Мерзликинс 58:58) Коннор Хеллебайк
1-й период
11:23 Теодорс Блюгерс (М. Бичевскис)
12:23 Каспарс Даугавиньш
2-й период
20:07 Каспарс Даугавиньш (А. Джериньш, Роб. Букартс)
Андерс Ли 20:50
21:06 Андрис Джериньш
Дэнни Декейсер 25:19
Джей Ти Комфер (А. Ли) 29:00
Клейтон Келлер 30:15
31:37 Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
Ник Бьюгстад (К. Келлер, Н. Шмолц) 33:44
Брок Нельсон 34:36
Джонни Годро (Дж. Трауба, Н. Бьюгстад) 38:37
3-й период
53:17
Эндрю Копп (К. Хеллебайк) 56:38
Дилан Ларкин п.в. 58:58
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Стефан Фонселиус (Финляндия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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