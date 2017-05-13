«Восстановится Мозякин — и сборная России не вспомнит про Овечкина»
Хоккеисты сборной Латвии — об обидном поражении от американцев и предстоящей игре против российской команды на чемпионате мира.
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Сборная Латвии, ставшая одним из главных открытий нынешнего чемпионата мира по хоккею, проиграла со счетом 3:5 команде США. Таким образом, за два тура до окончания группового турнира прибалтийские хоккеисты с девятью очками занимают четвертое место в группе А.
15 мая латышам предстоит встретиться со сборной России, а последнюю игру они проведут против хозяев турнира — немцев. Результаты этих матчей покажут, попадут ли они в четвертьфинал.
— При счете 3:1 американцы начали играть в более агрессивный хоккей, к которому мы оказались не готовы, — рассказал «Известиям» нападающий латвийской сборной Микс Индрашис. — Нам надо было более надежно держать шайбу, не давать американцам столько большинства, которым они в итоге воспользовались.
В ходе встречи с американцами Латвия вела в счете 2:0 и 3:1, но уже после третьей шайбы в течение пяти минут позволила сопернику сравнять счет.
— Все их хоккеисты играют в НХЛ, поэтому класс игроков очень высок, — объяснил причины упущенного преимущества Индрашис. — Мы показали, что можем биться с ними на равных. Нам нужно немного улучшить свою игру, исключить небольшие ошибки. Если сделаем это, то можем выйти из группы.
Сутками ранее Латвия имела шансы заработать очки в игре со Швецией, но проиграла со счетом 0:2, имея подавляющее игровое преимущество в третьем периоде.
— Трудно сказать, чего нам не хватает. Скорее всего, банального везения и способности дожать соперника, — заявил «Известиям» защитник Латвии Оскарс Цибульскис. — К сожалению, дальний бросок в концовке матча с США помешал нам взять хотя бы одно очко.
Решающим эпизодом в игре с американской сборной стала четвертая шайба, заброшенная Эндрю Коппом, отскочившая в ворота от ловушки вратаря Элвиса Мерзликинса.
— Нельзя винить Мерзликинса в этом голе — сегодня мы, защитники, могли больше блокировать бросков американцев, — сказал Цибульскис. — В эпизоде с четвертым голом Элвис просто не видел момент броска и выпустил шайбу из ловушки.
Оба хоккеиста уверены, что Латвия сможет навязать жесткую борьбу в предстоящей игре с Россией.
— Знаем, что у россиян хорошее большинство, мастеровитые игроки — надо играть с ними агрессивно и надежно, — заявил Цибульскис. — Если сможем сыграть так, как в первом периоде с США, то можем победить и Россию, и Германию.
При этом представители латвийской сборной не считают преимуществом решение тренерского штаба команды России не вызывать на чемпионат мира Александра Овечкина.
— Это ничего не меняет, — сказал «Известиям» Индрашис. — У России есть игроки такого же класса — Артемий Панарин и Сергей Мозякин. Если Сергей успеет восстановиться к матчу с нами, то России можно будет не вспоминать про Овечкина на этом чемпионате мира. Это человек с высоким уровнем мастерства, способный взломать любую оборону.
Согласен с партнером по команде и Цибульскис.
— У России все игроки высокого класса, но и у нас хорошая команда, поэтому просто не будет никому, — резюмировал латвийский защитник. — Вы уже могли убедиться в этом по матчам со Швецией и США. Мы сюда не отдыхать приехали, а выходить из группы. Поэтому с Россией и Германией будем биться до конца.
Встреча сборных России и Латвии пройдет в Кельне 15 мая.
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|Боб Хартли
|Джефф Блэшилл
|Элвис Мерзликинс 58:13 (Э. Мерзликинс 58:58)
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|11:23
|Теодорс Блюгерс (М. Бичевскис)
|12:23
|Каспарс Даугавиньш
|2-й период
|20:07
|Каспарс Даугавиньш (А. Джериньш, Роб. Букартс)
|Андерс Ли
|20:50
|21:06
|Андрис Джериньш
|Дэнни Декейсер
|25:19
|Джей Ти Комфер (А. Ли)
|29:00
|Клейтон Келлер
|30:15
|31:37
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|Ник Бьюгстад (К. Келлер, Н. Шмолц)
|33:44
|Брок Нельсон
|34:36
|Джонни Годро (Дж. Трауба, Н. Бьюгстад)
|38:37
|3-й период
|53:17
|Эндрю Копп (К. Хеллебайк)
|56:38
|Дилан Ларкин
|п.в.
|58:58
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол