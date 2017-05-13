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Сборная Латвии, ставшая одним из главных открытий нынешнего чемпионата мира по хоккею, проиграла со счетом 3:5 команде США. Таким образом, за два тура до окончания группового турнира прибалтийские хоккеисты с девятью очками занимают четвертое место в группе А.

15 мая латышам предстоит встретиться со сборной России, а последнюю игру они проведут против хозяев турнира — немцев. Результаты этих матчей покажут, попадут ли они в четвертьфинал.

— При счете 3:1 американцы начали играть в более агрессивный хоккей, к которому мы оказались не готовы, — рассказал «Известиям» нападающий латвийской сборной Микс Индрашис. — Нам надо было более надежно держать шайбу, не давать американцам столько большинства, которым они в итоге воспользовались.

В ходе встречи с американцами Латвия вела в счете 2:0 и 3:1, но уже после третьей шайбы в течение пяти минут позволила сопернику сравнять счет.

— Все их хоккеисты играют в НХЛ, поэтому класс игроков очень высок, — объяснил причины упущенного преимущества Индрашис. — Мы показали, что можем биться с ними на равных. Нам нужно немного улучшить свою игру, исключить небольшие ошибки. Если сделаем это, то можем выйти из группы.

Сутками ранее Латвия имела шансы заработать очки в игре со Швецией, но проиграла со счетом 0:2, имея подавляющее игровое преимущество в третьем периоде.

— Трудно сказать, чего нам не хватает. Скорее всего, банального везения и способности дожать соперника, — заявил «Известиям» защитник Латвии Оскарс Цибульскис. — К сожалению, дальний бросок в концовке матча с США помешал нам взять хотя бы одно очко.

Решающим эпизодом в игре с американской сборной стала четвертая шайба, заброшенная Эндрю Коппом, отскочившая в ворота от ловушки вратаря Элвиса Мерзликинса.

— Нельзя винить Мерзликинса в этом голе — сегодня мы, защитники, могли больше блокировать бросков американцев, — сказал Цибульскис. — В эпизоде с четвертым голом Элвис просто не видел момент броска и выпустил шайбу из ловушки.

Оба хоккеиста уверены, что Латвия сможет навязать жесткую борьбу в предстоящей игре с Россией.

— Знаем, что у россиян хорошее большинство, мастеровитые игроки — надо играть с ними агрессивно и надежно, — заявил Цибульскис. — Если сможем сыграть так, как в первом периоде с США, то можем победить и Россию, и Германию.

При этом представители латвийской сборной не считают преимуществом решение тренерского штаба команды России не вызывать на чемпионат мира Александра Овечкина.

— Это ничего не меняет, — сказал «Известиям» Индрашис. — У России есть игроки такого же класса — Артемий Панарин и Сергей Мозякин. Если Сергей успеет восстановиться к матчу с нами, то России можно будет не вспоминать про Овечкина на этом чемпионате мира. Это человек с высоким уровнем мастерства, способный взломать любую оборону.

Согласен с партнером по команде и Цибульскис.

— У России все игроки высокого класса, но и у нас хорошая команда, поэтому просто не будет никому, — резюмировал латвийский защитник. — Вы уже могли убедиться в этом по матчам со Швецией и США. Мы сюда не отдыхать приехали, а выходить из группы. Поэтому с Россией и Германией будем биться до конца.

Встреча сборных России и Латвии пройдет в Кельне 15 мая.