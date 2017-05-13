Сборная России обыгрывает Словакию в матче ЧМ
Сборная России в очередном матче чемпионата мира по хоккею встречается с командой Словакии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Российские хоккеисты активно начали встречи и открыли счет на второй минуте игры. Автором шайбы стал Евгений Дадонов, результативными передачами отметились Никита Гусев и Вадим Шипачев.
На 13-й минуте игры Дадонов оформил дубль, реализовав большинство, вновь после передач Гусева и Шипачева. Под занавес периода сборная России увеличила преимущество в счете, 3:0, отличился защитник Андрей Миронов, голевой пас отдал Сергей Плотников.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter