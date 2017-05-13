Сборная России обыгрывает Словакию в матче ЧМ

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Российские хоккеисты активно начали встречи и открыли счет на второй минуте игры. Автором шайбы стал Евгений Дадонов, результативными передачами отметились Никита Гусев и Вадим Шипачев.

На 13-й минуте игры Дадонов оформил дубль, реализовав большинство, вновь после передач Гусева и Шипачева. Под занавес периода сборная России увеличила преимущество в счете, 3:0, отличился защитник Андрей Миронов, голевой пас отдал Сергей Плотников.